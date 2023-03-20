Попавшему под поезд в Екатеринбурге подростку выплатят 220 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
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Updated Сегодня, 14:57
Известно, что трагедией едва не обернулась прогулка мальчика на перегоне Уктус – Шарташ. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, пишет «КП-Екатеринбург».
После инцидента транспортный прокурор в интересах ребенка и его матери обратился в суд с исковым заявлением к ОАО «РЖД» - семья требовала деньги в качестве компенсации. В результате суд встал на сторону пострадавших и обязал РЖД выплатить 220 тысяч рублей.
Ранее под Екатеринбургом грузовой поезд № 2566 насмерть сбил мужчину. Это случилось 5 марта между станциями Арамиль-Кольцово. Предварительно известно, что это случилось из-за неосторожности самого пострадавшего.