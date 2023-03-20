Попавшему под поезд в Екатеринбурге подростку выплатят 220 тысяч рублей

После инцидента транспортный прокурор в интересах ребенка и его матери обратился в суд с исковым заявлением к ОАО «РЖД» - семья требовала деньги в качестве компенсации. В результате суд встал на сторону пострадавших и обязал РЖД выплатить 220 тысяч рублей.