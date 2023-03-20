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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Попавшему под поезд в Екатеринбурге подростку выплатят 220 тысяч рублей

20 марта 2023, 14:55
Фото: 1MI
Подростку, который попал под поезд в Екатеринбурге, выплатят компенсацию. ЧП произошло в январе прошлого года.

Известно, что трагедией едва не обернулась прогулка мальчика на перегоне Уктус – Шарташ. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, пишет «КП-Екатеринбург».

После инцидента транспортный прокурор в интересах ребенка и его матери обратился в суд с исковым заявлением к ОАО «РЖД» - семья требовала деньги в качестве компенсации. В результате суд встал на сторону пострадавших и обязал РЖД выплатить 220 тысяч рублей.

Ранее под Екатеринбургом грузовой поезд № 2566 насмерть сбил мужчину. Это случилось 5 марта между станциями Арамиль-Кольцово. Предварительно известно, что это случилось из-за неосторожности самого пострадавшего.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Поезд#Рельсы#РЖД#Суд#Компенсация#Происшествия#Новости УрФО
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