Повестки в военкомат получили старшеклассники Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Учащиеся 2005 года рождения, которым уже исполнилось 18 лет, получили повестки, в которых им предписывается явиться в военкомат, имея при себе паспорт и приписное удостоверение. Не так давно молодые люди уже посещали военкомат для постановки на воинский учет.
Как отмечено в документе, это необходимо для уточнения документов воинского учета. С собой будущим призывникам необходимо иметь ряд документов, включая медицинские справки и выписки из карты, свидетельствующие о состоянии здоровья, сообщает издание Е1.
В пресс-службе военного комиссариата Свердловской области пояснили, что с каждым из случаев нужно разбираться индивидуально.
Подлинность повестки в Свердловском военкомате подтвердили и уточнили, что поводов для волнения нет: это стандартная процедура.
Уточнение данных проходит в рамках подготовки к весеннему призыву, — пояснили в военкомате.