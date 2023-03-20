Повестки в военкомат получили старшеклассники Екатеринбурга

Учащиеся 2005 года рождения, которым уже исполнилось 18 лет, получили повестки, в которых им предписывается явиться в военкомат, имея при себе паспорт и приписное удостоверение. Не так давно молодые люди уже посещали военкомат для постановки на воинский учет.