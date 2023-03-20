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Updated Сегодня, 06:49

Повестки в военкомат получили старшеклассники Екатеринбурга

20 марта 2023, 06:47
Фото: 1MI
Екатеринбургские старшеклассники получили из военкомата повестки, предписывающие им явиться в военкомат для сверки документов.

Учащиеся 2005 года рождения, которым уже исполнилось 18 лет, получили повестки, в которых им предписывается явиться в военкомат, имея при себе паспорт и приписное удостоверение. Не так давно молодые люди уже посещали военкомат для постановки на воинский учет.

Как отмечено в документе, это необходимо для уточнения документов воинского учета. С собой будущим призывникам необходимо иметь ряд документов, включая медицинские справки и выписки из карты, свидетельствующие о состоянии здоровья, сообщает издание Е1.

В пресс-службе военного комиссариата Свердловской области пояснили, что с каждым из случаев нужно разбираться индивидуально.

 Подлинность повестки в Свердловском военкомате подтвердили и уточнили, что поводов для волнения нет: это стандартная процедура.

 Уточнение данных проходит в рамках подготовки к весеннему призыву, — пояснили в военкомате.
Жителям Свердловской области начали приходить повестки из военкоматов
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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Военные#Общество#Военкомат#Призывник#Повестка#Военком
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