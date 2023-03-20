Пожилая женщина сломала руку в больнице в Ревде

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В городской больнице, где в настоящее время идут ремонтные работы, пенсионерка проходила плановую диспансеризацию. Недавно ее отправили на флюорографию. В связи с ремонтом нужно было выйти из здания больницы и дойти до приемного покоя, пишет Е1.
По словам пожилой женщины, на выходе она запнулась о высокий металлический порог и упала. Позднее медики диагностировали ей перелом руки.
Напомним, в январе 2023 года в Нижнем Тагиле 25-летняя девушка сломала руку, когда выходила на улицу из подъезда и, поскользнувшись на обледенелой дороге, упала и почувствовала боль в правой руке. Врачи в травмпункте определили, что у пострадавшей перелом двух костей в руке. Девушке был наложен гипс.