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Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Пожилая женщина сломала руку в больнице в Ревде

20 марта 2023, 14:39
Фото: 1MI
Пожилая свердловчанка сломала руку, находясь в ревдинской городской больнице.

В городской больнице, где в настоящее время идут ремонтные работы, пенсионерка проходила плановую диспансеризацию. Недавно ее отправили на флюорографию. В связи с ремонтом нужно было выйти из здания больницы и дойти до приемного покоя, пишет Е1.

По словам пожилой женщины, на выходе она запнулась о высокий металлический порог и упала. Позднее медики диагностировали ей перелом руки.

Напомним, в январе 2023 года в Нижнем Тагиле 25-летняя девушка сломала руку, когда выходила на улицу из подъезда и, поскользнувшись на обледенелой дороге, упала и почувствовала боль в правой руке. Врачи в травмпункте определили, что у пострадавшей перелом двух костей в руке. Девушке был наложен гипс.

Жительница Нижнего Тагила сломала руку из-за наледи возле дома на улице Ильича
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