Пожилая женщина сломала руку в больнице в Ревде

Напомним, в январе 2023 года в Нижнем Тагиле 25-летняя девушка сломала руку, когда выходила на улицу из подъезда и, поскользнувшись на обледенелой дороге, упала и почувствовала боль в правой руке. Врачи в травмпункте определили, что у пострадавшей перелом двух костей в руке. Девушке был наложен гипс.