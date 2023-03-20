Проход на территорию школы и детского сада ограничили в селе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Причина – антитеррористическая защищенность.
С понедельника, 20 марта, войти на территории учреждений нельзя по будням с 22.00 до 7.00, в выходные и праздники – в течение всех суток. Это касается всей территории школы и детского сада, сообщает территориальная Паньшинская администрация.
Ссылаются в мэрии на приказ школы «Об антитеррористической защищенности» №333.
Ранее в одном из техникумов Екатеринбурга прошли антитеррористические учения. Начались они с того, что в учреждение ворвались вооруженные росгвардейцы под звуки сирены. Таким образом воссоздавалась обстановка реального ЧП.