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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Проход на территорию школы и детского сада ограничили в селе под Нижним Тагилом

20 марта 2023, 10:39
Фото: 1MI
Проход граждан в школу №14 и детсад №35 села Новопаньшино под Нижним Тагилом с 20 марта ограничили временным рамками.

Причина – антитеррористическая защищенность.

С понедельника, 20 марта, войти на территории учреждений нельзя по будням с 22.00 до 7.00, в выходные и праздники – в течение всех суток. Это касается всей территории школы и детского сада, сообщает территориальная Паньшинская администрация.

Ссылаются в мэрии на приказ школы «Об антитеррористической защищенности» №333.

Ранее в одном из техникумов Екатеринбурга прошли антитеррористические учения. Начались они с того, что в учреждение ворвались вооруженные росгвардейцы под звуки сирены. Таким образом воссоздавалась обстановка реального ЧП.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Школа#Проход в школу#Детсад#Терроризм#Общество#Эксклюзив
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