Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Мультяшное название Простоквашино имеет садовое товарищество рядом с Верхней Пышмой. Вполне возможно, что жители Простоквашино любят бутерброды колбасой вниз, велосипеды и фотоохоту.
Поселок с романтичным названием Рассвет расположен недалеко от Туринской слободы. Возник он рядом с Красносельским Введенским женским монастырем, который закрыли в 1924 году.
Поселок Незевай в Артемовском районе, согласно легенде, получил такое название со временен строительства железной дороги. Когда еще не было станции, поезд останавливался на очень короткое время. Пассажирам нужно было не прозевать и успеть выйти.
Село Бараба рядом с Богдановичем такое название, вероятно, получила от диалектного слова, означающего «окраина», а Ёква — от вогульского «эква» — женщина.
Поселок Теплая гора взял название возвышенности, которая находится в окрестностях. По одной версии Теплой гору назвали из-за крутого подъема, поднявшись по которому, становится жарко. По другой — из-за того, что на ней быстро таял снег.
Есть в Свердловской области и европейские название населенных пунктов. Например, станция Сан-Донато. Название дано в честь владения Демидовых в Италии.
В Сосьвинском районе есть поселок Чары, а под Нижней Турой — Талисман. Под Пышмой можно найти Тупицыно, недалеко от Тавды — Забор, в Таборинском районе — Мочалку, недалеко от Верхотурья — Рассол и Калачик, а в Белоярском районе — Газету.