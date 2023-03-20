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Published Сегодня, 11:58

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Простоквашино, Бараба и Незевай. Необычные названия поселков в Свердловской области

20 марта 2023, 11:58
Фото: 1MI

Необычные названия населенных пунктов в Свердловской области

Каждый житель Свердловской области может поесть «правильных» бутербродов в Простоквашино, встретить солнце в Рассвете и научится внимательности в Незевае. Рассказываем о необычных названиях населенных пунктов в регионе.

Мультяшное название Простоквашино имеет садовое товарищество рядом с Верхней Пышмой. Вполне возможно, что жители Простоквашино любят бутерброды колбасой вниз, велосипеды и фотоохоту. 

Поселок с романтичным названием Рассвет расположен недалеко от Туринской слободы. Возник он рядом с Красносельским Введенским женским монастырем, который закрыли в 1924 году. 

Поселок Незевай в Артемовском районе, согласно легенде, получил такое название со временен строительства железной дороги. Когда еще не было станции, поезд останавливался на очень короткое время. Пассажирам нужно было не прозевать и успеть выйти.

Село Бараба рядом с Богдановичем такое название, вероятно, получила от диалектного слова, означающего «окраина», а Ёква — от вогульского «эква» — женщина.

Фото: TagilCity.ru

Поселок Теплая гора взял название возвышенности, которая находится в окрестностях. По одной версии Теплой гору назвали из-за крутого подъема, поднявшись по которому, становится жарко. По другой — из-за того, что на ней быстро таял снег.

Есть в Свердловской области и европейские название населенных пунктов. Например, станция Сан-Донато. Название дано в честь владения Демидовых в Италии.

В Сосьвинском районе есть поселок Чары, а под Нижней Турой — Талисман. Под Пышмой можно найти Тупицыно, недалеко от Тавды — Забор, в Таборинском районе — Мочалку, недалеко от Верхотурья — Рассол и Калачик, а в Белоярском районе — Газету.

#Анна Григорьева#Поселок#Название#Свободное время#Эксклюзив#Свердловская область
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