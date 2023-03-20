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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Пьяный водитель влетел в самосвал на трассе Екатеринбург — Алапаевск

20 марта 2023, 05:47
Фото: 1MI
Пьяный водитель отечественной машины ВАЗ влетел в самосвал Howo на дороге Екатеринбург — Алапаевск. ДТП произошло 19 марта 2023 года.

Нетрезвый мужчина, управлявший легковым автомобилем, ехал с девушкой, которая находилась на пассажирском сиденье.

Видео: telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости»

В какой-то момент свердловчанин столкнулся с едущим на него самосвалом, рассказали в пресс-службе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В результате случившегося ДТП пострадала девушка. Пассажирку доставили в больницу сотрудники скорой помощи. Пострадавшей был диагностирован вывих бедра.

Напомним, 18 марта на Серовском тракте водитель иномарки Toyota врезался в маршрутку, в которой находилось 16 человек. Трое из них были доставлены в кушвинскон медучреждение с различными травмами. На место происшествия вскоре прибыли госавтоинспекторы

Автомобиль влетел в маршрутный автобус на Серовском тракте
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