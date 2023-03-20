Пьяный водитель влетел в самосвал на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Напомним, 18 марта на Серовском тракте водитель иномарки Toyota врезался в маршрутку, в которой находилось 16 человек. Трое из них были доставлены в кушвинскон медучреждение с различными травмами. На место происшествия вскоре прибыли госавтоинспекторы