Пьяный водитель влетел в самосвал на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Нетрезвый мужчина, управлявший легковым автомобилем, ехал с девушкой, которая находилась на пассажирском сиденье.
В какой-то момент свердловчанин столкнулся с едущим на него самосвалом, рассказали в пресс-службе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
В результате случившегося ДТП пострадала девушка. Пассажирку доставили в больницу сотрудники скорой помощи. Пострадавшей был диагностирован вывих бедра.
Напомним, 18 марта на Серовском тракте водитель иномарки Toyota врезался в маршрутку, в которой находилось 16 человек. Трое из них были доставлены в кушвинскон медучреждение с различными травмами. На место происшествия вскоре прибыли госавтоинспекторы