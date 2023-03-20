РЭО предоставит 2,98 млрд рублей на строительство КПО в Ленобласти

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Ежегодно его предприятия будут перерабатывать порядка трехсот тысяч тонн мусора. Объект возведут в Кингисеппском районе области.
Как передают newia.ru со ссылкой на генерального директора РЭО Дениса Буцаева, КПО будет заниматься обработкой, размещением и обезвреживанием твердых коммунальных отходов (ТКО). Общий объем инвестиций составляет 3,3 миллиарда рублей. Благодаря поддержке РЭО уменьшение тарифной нагрузки на население достигнет 779,5 миллиона рублей, уточнил Буцаев.
Инвестпроект реализуется «Управляющей компанией по обращению с отходами в Ленинградской области», которая является региональным оператором Ленобласти по обращению с ТКО.
Льготное финансирование инвестпроекту будет предоставлено за счет средств от выпуска облигаций Российского экологического оператора. Наблюдательный совет компании уже одобрил такой вид поддержки. Об этом сообщил замруководителя РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.
Наряду с новым КПО в Ленинградской области запланировано строительство экопромышленного парка. Его возведут до конца 2024 года. На территории парка будут работать объекты по утилизации мусора, включая полимерные и резинотехнические отходы. Профинансирует создание объектов резидентами экопарка также ППК «РЭО». Еще в феврале 2022 года глава оператора Денис Буцаев обсудил с властями Ленобласти строительство пяти отходоперерабатывающих предприятий на месте старых свалок на территории Петербурга и области.