РЭО предоставит 2,98 млрд рублей на строительство КПО в Ленобласти

Наряду с новым КПО в Ленинградской области запланировано строительство экопромышленного парка. Его возведут до конца 2024 года. На территории парка будут работать объекты по утилизации мусора, включая полимерные и резинотехнические отходы. Профинансирует создание объектов резидентами экопарка также ППК «РЭО». Еще в феврале 2022 года глава оператора Денис Буцаев обсудил с властями Ленобласти строительство пяти отходоперерабатывающих предприятий на месте старых свалок на территории Петербурга и области.