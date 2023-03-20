Родившая мертвого ребенка свердловчанка рассказала свою версию случившегося

По словам женщины, там она услышала только о раннем созревании плаценты и о том, что есть показания на госпитализацию, от которой вынуждена была отказаться из-за болезни старшего ребенка, на что доктор согласился. Она утверждает, что если бы обладала полной информацией о происходящем, то сразу отправилась бы на госпитализацию.