Родившая мертвого ребенка свердловчанка рассказала свою версию случившегося

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Свердловчанка несколько дней пролежала в больнице с мертвым ребенком в утробе. По ее словам, никто из врачей не сказал ей, что произошло обвитие плода пуповиной, и не оказал своевременной медицинской помощи.
В женской консультации, где наблюдалась будущая мать, скрининг показал наличие данной патологии, и женщине было предложено лечь в больницу 7 марта, но она отказалась, как сообщает издание ЕАН.
По словам женщины, там она услышала только о раннем созревании плаценты и о том, что есть показания на госпитализацию, от которой вынуждена была отказаться из-за болезни старшего ребенка, на что доктор согласился. Она утверждает, что если бы обладала полной информацией о происходящем, то сразу отправилась бы на госпитализацию.
При поступлении в больницу 14 марта, как утверждает свердловчанка, ей провели ЭКГ и осмотр, которые показали хорошее сердцебиение ребенка. На другой день сердцебиения не было, но и тогда речь про обвитие пуповиной не шла. Никакого лечения она не получала вплоть до пятницы, 17 марта. Затем она родила мертвого ребенка.
Сейчас женщина намерена забрать и похоронить ребенка, а затем заняться разбирательством. Она уверена, что врачи больницы Асбеста допустили нарушения. Если дойдет до суда, то она готова судиться.
Медики, в свою очередь, утверждают, что на состояние плода оказало негативное воздействие еще и курение матери.
Я не отрицаю своей вины. Да, я курящая. Если бы изначально мне объяснили, что у ребенка обвитие пуповины и кислородное голодание, я бы побежала в больницу сама на госпитализацию. Хочу доказать, что здесь может быть ошибка врачей, - говорит свердловчанка.