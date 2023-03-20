TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Родившая мертвого ребенка свердловчанка рассказала свою версию случившегося

20 марта 2023, 10:55
Фото: 1MI
По словам роженицы из Асбеста, родившей мертвого ребенка, никто из врачей не сказал ей про обвитие плода пуповиной.

Свердловчанка несколько дней пролежала в больнице с мертвым ребенком в утробе. По ее словам, никто из врачей не сказал ей, что произошло обвитие плода пуповиной, и не оказал своевременной медицинской помощи.

В женской консультации, где наблюдалась будущая мать, скрининг показал наличие данной патологии, и женщине было предложено лечь в больницу 7 марта, но она отказалась, как сообщает издание ЕАН.

По словам женщины, там она услышала только о раннем созревании плаценты и о том, что есть показания на госпитализацию, от которой вынуждена была отказаться из-за болезни старшего ребенка, на что доктор согласился. Она утверждает, что если бы обладала полной информацией о происходящем, то сразу отправилась бы на госпитализацию.

При поступлении в больницу 14 марта, как утверждает свердловчанка, ей провели ЭКГ и осмотр, которые показали хорошее сердцебиение ребенка. На другой день сердцебиения не было, но и тогда речь про обвитие пуповиной не шла. Никакого лечения она не получала вплоть до пятницы, 17 марта. Затем она родила мертвого ребенка.

Сейчас женщина намерена забрать и похоронить ребенка, а затем заняться разбирательством. Она уверена, что врачи больницы Асбеста допустили нарушения. Если дойдет до суда, то она готова судиться.

Медики, в свою очередь, утверждают, что на состояние плода оказало негативное воздействие еще и курение матери.

Я не отрицаю своей вины. Да, я курящая. Если бы изначально мне объяснили, что у ребенка обвитие пуповины и кислородное голодание, я бы побежала в больницу сама на госпитализацию. Хочу доказать, что здесь может быть ошибка врачей, - говорит свердловчанка.
Ребенок известного блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга умер от голода
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больницеДетей из Екатеринбурга, живших три дня в квартире с телами родителей, забирают родныеЗа травмирование внучки в ДТП бабушке из Екатеринбурга грозит до 2 лет тюрьмы
#Дети#Смерть#Больница#Здоровье#Трагедия#Новорожденный#Свердловская область#Асбест#Наталья Лушина
Подпишитесь
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
Сегодня, 10:24
«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина
18 марта 14:14
Серую дымку от выбросов заметили жители в небе над Нижним Тагилом
Вчера, 06:18
У главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева появился Telegram-канал
Сегодня, 08:16
Росгосцирк не будет командировать свердловчан в ЛНР и ДНР
Сегодня, 09:43
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
16 марта 12:43