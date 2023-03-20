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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Росгосцирк не будет командировать свердловчан в ЛНР и ДНР

20 марта 2023, 09:43
Фото: 1MI
Росгосцирк не намерен командировать сотрудников региональных подразделений компании в СВО. Об этом и о том, на какое количество амуниции потратили 2,2 млн рублей редакции TagilCity.ru рассказали в ФКП «Росгосцирк».

В командировки ЛНР и ДНР не поедут сотрудники Свердловской области, в частности тагильчане.

ФКП «Росгосцирк» не намерено командировать сотрудников региональных подраделений, в частности сотрудников Нижнетагильского государственного цирка, в ЛНР и ДНР, — сообщила редакции в официальном ответе и. о. генерального директора ФКП «Росгосцирк» Татьяна Бушкова.

Кроме того, представитель Росгосцирка сообщила, что на 2,2 миллиона рублей компания закупила 7 комплектов касок и бронежилетов. 

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Напомним, в феврале Росгосцирк на 2,2 млн рублей объявила о закупке для своих артистов защитной амуниции. 

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