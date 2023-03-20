Росгосцирк не будет командировать свердловчан в ЛНР и ДНР

Росгосцирк не намерен командировать сотрудников региональных подразделений компании в СВО. Об этом и о том, на какое количество амуниции потратили 2,2 млн рублей редакции TagilCity.ru рассказали в ФКП «Росгосцирк».

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