Росгосцирк не будет командировать свердловчан в ЛНР и ДНР

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В командировки ЛНР и ДНР не поедут сотрудники Свердловской области, в частности тагильчане.
ФКП «Росгосцирк» не намерено командировать сотрудников региональных подраделений, в частности сотрудников Нижнетагильского государственного цирка, в ЛНР и ДНР, — сообщила редакции в официальном ответе и. о. генерального директора ФКП «Росгосцирк» Татьяна Бушкова.
Кроме того, представитель Росгосцирка сообщила, что на 2,2 миллиона рублей компания закупила 7 комплектов касок и бронежилетов.
Напомним, в феврале Росгосцирк на 2,2 млн рублей объявила о закупке для своих артистов защитной амуниции.