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СКР возбудил дело против прокурора и судей после ордера на арест Путина

20 марта 2023, 13:36
Фото: 1MI
СУ СК РФ возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана (Великобритания), а также судей Томоко Аканэ (Япония), Розарио Сальваторе Айталы (Италия) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Коста-Рика).

Это судьи, которые выписали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщили в СУ СК.

Как отмечает пресс-служба ведомства, уголовное преследование с их стороны незаконно. Также они ссылаются на Конвенцию, согласно которой главы государств имеют иммунитет от юрисдикции иностранных государств.

Дело против прокурора МУСа Карима Ахмад Хана возбуждено по ч. 2 ст. 299 и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение невиновного к уголовной ответственности).

А против судей МУСа дела возбуждены по статье за заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя другой страны.

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#Елена Озерова#Владимир Путин#Суд#Уголовное дело#СУ СК#Судьи#Ордер на арест#Международный суд#Происшествия
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