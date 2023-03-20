СКР возбудил дело против прокурора и судей после ордера на арест Путина

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Это судьи, которые выписали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщили в СУ СК.
Как отмечает пресс-служба ведомства, уголовное преследование с их стороны незаконно. Также они ссылаются на Конвенцию, согласно которой главы государств имеют иммунитет от юрисдикции иностранных государств.
Дело против прокурора МУСа Карима Ахмад Хана возбуждено по ч. 2 ст. 299 и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение невиновного к уголовной ответственности).
А против судей МУСа дела возбуждены по статье за заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя другой страны.