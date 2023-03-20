Сотрудник прокуратуры сбил женщину на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Водитель ехал с работы вечером и поздно заметил женщину, которая в этот момент пересекала дорогу по пешеходному переходу. Он начал торможение, но остановиться уже не успел. Автомобиль ударил женщину с такой силой, что разбилось лобовое стекло, а у женщины предварительно диагностировали вред здоровью средней тяжести.
Водитель не был пьян, он сразу же остановился и вызвал женщине скорую помощь, а также сам постарался оказать ей необходимую помощь, сообщает издание Е1. В отношении помощника прокурора начата служебная проверка. Для объективного полноценного расследования по этому делу возбуждено административное производство.