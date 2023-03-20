Сотрудник прокуратуры сбил женщину на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Водитель ехал с работы вечером и поздно заметил женщину, которая в этот момент пересекала дорогу по пешеходному переходу. Он начал торможение, но остановиться уже не успел. Автомобиль ударил женщину с такой силой, что разбилось лобовое стекло, а у женщины предварительно диагностировали вред здоровью средней тяжести.