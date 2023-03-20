TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Сотрудник прокуратуры сбил женщину на пешеходном переходе в Екатеринбурге

20 марта 2023, 11:53
Фото: 1MI
Помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга в темное время суток сбил на переходе пешехода.

Водитель ехал с работы вечером и поздно заметил женщину, которая в этот момент пересекала дорогу по пешеходному переходу. Он начал торможение, но остановиться уже не успел. Автомобиль ударил женщину с такой силой, что разбилось лобовое стекло, а у женщины предварительно диагностировали вред здоровью средней тяжести.

Водитель не был пьян, он сразу же остановился и вызвал женщине скорую помощь, а также сам постарался оказать ей необходимую помощь, сообщает издание Е1. В отношении помощника прокурора начата служебная проверка. Для объективного полноценного расследования по этому делу возбуждено административное производство.

На парковке в Березовском водитель сбил двух пенсионеров
Узнать подробнее
Читайте также:
За травмирование внучки в ДТП бабушке из Екатеринбурга грозит до 2 лет тюрьмыБеременная ударилась грудью во время ДТП на трассе под ЕкатеринбургомРебенок за рулем автомобиля в Екатеринбурге чуть не устроил ДТП
#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Происшествия#Полиция#Сбил#Прокуратура#Автомобиль#Наталья Лушина
Подпишитесь
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
Сегодня, 10:24
«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина
18 марта 14:14
Серую дымку от выбросов заметили жители в небе над Нижним Тагилом
Вчера, 06:18
У главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева появился Telegram-канал
Сегодня, 08:16
Росгосцирк не будет командировать свердловчан в ЛНР и ДНР
Сегодня, 09:43
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
16 марта 12:43