Сутки не могут выбраться из аэропорта Сочи жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Отмечается, что 18 марта на курорте резко ухудшилась погода, пишут SOCHI1.RU. Из-за тумана видимость стала составлять 500–100 метров. Поэтому пассажиры рейса N4–503 авиакомпании «Северный ветер» стали ожидать своего вылета сначала 12 часов, а затем этот срок продлевался.
По словам пассажиров, им дали воду, еду и расселили в отель, пишет Е1. Однако не все пассажиры восприняли информацию о таких задержках с пониманием, так как у многих сорвались все планы.
Некоторые жалуются на то, что в аэропорту заняты все места для сидения. Кто-то из них не смог найти места, где бесплатно выдавались питание и вода. Часть пассажиров ведет себя озлобленно, утверждают очевидцы.