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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Сутки не могут выбраться из аэропорта Сочи жители Екатеринбурга

20 марта 2023, 09:48
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга на сутки застряли в аэропорту Сочи. Причина – туман, из-за которого перенесли рейсы.

Отмечается, что 18 марта на курорте резко ухудшилась погода, пишут SOCHI1.RU. Из-за тумана видимость стала составлять 500–100 метров. Поэтому пассажиры рейса N4–503 авиакомпании «Северный ветер» стали ожидать своего вылета сначала 12 часов, а затем этот срок продлевался.

По словам пассажиров, им дали воду, еду и расселили в отель, пишет Е1. Однако не все пассажиры восприняли информацию о таких задержках с пониманием, так как у многих сорвались все планы.

Некоторые жалуются на то, что в аэропорту заняты все места для сидения. Кто-то из них не смог найти места, где бесплатно выдавались питание и вода. Часть пассажиров ведет себя озлобленно, утверждают очевидцы.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Погода#Сочи#Аэропорт#Вылет#Задержка рейса#Задержка вылета#Происшествия#Новости УрФО
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