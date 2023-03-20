Тагильчане стали получать мошеннические письма якобы от ФССП РФ

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Житель Нижнего Тагила получил электронное письмо с предупреждением о наличии задолженности:
Департаментом ГУ ФССП РФ зафиксирована задолженность по налогам и сборам. Ваши персональные данные внесены в единый реестр федеральной базы данных должников. Инициирован арест имущества/счетов. Рекомендуем погасить задолженность во избежание, наложения штрафных санкций и повышенных процентов на остаток долга, — говорится в письме от мошенников.
К письму прикреплена ссылка на «постановление» с логотипом электронного правительства и госуслуг. Сумма долга в конкретном документе в 152 рубля. При переходе по ссылке открывается платежная система с вариантом оплатить штраф любым удобным способом.
Как правило, граждане, не вдаваясь в подробности, быстро оплачивают это якобы «досудебное». Денежные средства уходят мошенникам, а действительно реальная имеющаяся задолженность может остаться неоплаченной, — комментируют на сайте ГУ ФССП Свердловской области.
Житель Нижнего Тагила, получивший такое письмо и приславший скриншоты в редакцию TagilCity.ru пояснил, что сам пользуется официальными приложениями госорганов, поэтому следит за платежами и задолженностями:
Я недавно оплачивал все налоги, штрафы и так далее, у меня нет задолженностей. Получил такой спам — сразу пошел проверять в своих приложениях данные, там все в порядке, — рассказал тагильчанин.
В областном ведомстве призвали свердловчан соблюдать компьютерную гигиену и не поддаваться на изощренные уловки мошенников. Узнать о реальных налоговых и иных задолженностях можно на Госуслугах или официальных сайтах ФССП России, а также по номеру: 8 (800) 30-30-000.