Тагильчане стали получать мошеннические письма якобы от ФССП РФ

В областном ведомстве призвали свердловчан соблюдать компьютерную гигиену и не поддаваться на изощренные уловки мошенников. Узнать о реальных налоговых и иных задолженностях можно на Госуслугах или официальных сайтах ФССП России, а также по номеру: 8 (800) 30-30-000.