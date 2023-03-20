Тело пожилой жительницы Нижнего Тагила найдено во дворе на Вагонке

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Прибывшие сотрудники следственного отдела по Дзержинскому району проводят осмотр места происшествия и опрашивают местных жителей, кто мог быть свидетелем гибели женщины, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Внешних повреждений на теле погибшей тагильчанки не обнаружено. По предварительным данным, смерть не криминальна. Определен год ее рождения — 1945, рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Сейчас труп был отправлен на экспертизу, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, в Екатеринбурге 15 марта 2023 года маленькие дети три дня находились в квартире рядом с умершими родителями. Когда соседи проникли в квартиру, у детей было обезвоживание. Их доставили в больницу, где вскоре им стало лучше. Их собираются забрать бабушка и дедушка.