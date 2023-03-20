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Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Тело пожилой жительницы Нижнего Тагила найдено во дворе на Вагонке

20 марта 2023, 16:54
Фото: 1MI
Тело пожилой тагильчанки было обнаружено возле многоэтажного дома на Ленинградском проспекте, 106 в Нижнем Тагиле.

Прибывшие сотрудники следственного отдела по Дзержинскому району проводят осмотр места происшествия и опрашивают местных жителей, кто мог быть свидетелем гибели женщины, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Сообщество ВКонтакте "Инцидент Нижний Тагил"

Внешних повреждений на теле погибшей тагильчанки не обнаружено. По предварительным данным, смерть не криминальна. Определен год ее рождения — 1945, рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Сейчас труп был отправлен на экспертизу, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, в Екатеринбурге 15 марта 2023 года маленькие дети три дня находились в квартире рядом с умершими родителями. Когда соседи проникли в квартиру, у детей было обезвоживание. Их доставили в больницу, где вскоре им стало лучше. Их собираются забрать бабушка и дедушка.

Маленькие дети несколько дней находились рядом с мертвыми родителями в Екатеринбурге
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