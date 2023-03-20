Тело пожилой жительницы Нижнего Тагила найдено во дворе на Вагонке

Напомним, в Екатеринбурге 15 марта 2023 года маленькие дети три дня находились в квартире рядом с умершими родителями. Когда соседи проникли в квартиру, у детей было обезвоживание. Их доставили в больницу, где вскоре им стало лучше. Их собираются забрать бабушка и дедушка.