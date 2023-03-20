У главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева появился Telegram-канал

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев завел официальный Telegram-канал, где будут появляться материалы о его работе и о событиях в городе.
На официальном канале главы Нижнего Тагила появился первый пост – приветственный. Информация на канале едва ли будет принципиально отличаться от того, что обычно появляется на его страничках в других соцсетях, но не исключено, что здесь будет публиковаться и уникальная информация, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Комментарии на страничке главы города в Telegram будут открыты для пользователей. В пресс-службе отметили, что теперь появилась еще одна площадка, которая расширит форматы взаимодействия представителей власти и специалистов городских служб с жителями города.
Все обращения, поступившие через соцсети, Владислав Юрьевич просматривает лично, связывается с обратившимися сам, зачастую встречается, если это необходимо, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.