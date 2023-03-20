У главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева появился Telegram-канал

На официальном канале главы Нижнего Тагила появился первый пост – приветственный. Информация на канале едва ли будет принципиально отличаться от того, что обычно появляется на его страничках в других соцсетях, но не исключено, что здесь будет публиковаться и уникальная информация, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.