TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В Екатеринбурге будут судить воспитателя за избиение ребенка в яслях

20 марта 2023, 13:11
Фото: 1MI
29-летнюю воспитательницу ясельной группы частного детского сада «Согласие» из Екатеринбурга будут судить за избиение воспитанницы и нецензурную брань. Прокуратура утвердила обвинение по двум статьям УК РФ.

Следствие выяснило, что женщина работала воспитателем у детей возрастом от 1,5 до 3 лет с сентября по ноябрь 2022 года. Утром 1 ноября в коридоре она с силой ударила по лбу воспитанницу, которой на тот момент было 1 год и 11 месяцев. Из-за этого девочка упала на пол со скамейки и испытала физическую боль.

Кроме того, воспитатель высказывалась нецензурной бранью в адрес воспитанницы. Это причинило несовершеннолетней психические и нравственные страдания.

Согласно должностной инструкции, воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их нахождения в образовательном учреждении. Кроме того, педагог должен соблюдать права и свободы обучающихся.

Уголовное дело за ненадлежащее исполнение педагогом обязанностей с жестоким обращением с несовершеннолетним и также иные насильственные действия, причинившие физическую боль будет направлено мировому судье.

Воспитательница ударила ребенка в частном детском саду в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Воспитательницу частного детского сада в Екатеринбурге уволили за избиение ребенкаИзбиение ребенка в частном детском саду Екатеринбурга проверит прокуратураЖенщина вновь избила школьника возле школы в Екатеринбурге
#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Воспитатель#Прокуратура#Суд#Ясли#Избиение#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
Сегодня, 10:24
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
Сегодня, 11:56
Тагильчане стали получать мошеннические письма якобы от ФССП РФ
Сегодня, 12:36
«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина
18 марта 14:14
Росгосцирк не будет командировать свердловчан в ЛНР и ДНР
Сегодня, 09:43
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
16 марта 12:43