В Екатеринбурге будут судить воспитателя за избиение ребенка в яслях

Следствие выяснило, что женщина работала воспитателем у детей возрастом от 1,5 до 3 лет с сентября по ноябрь 2022 года. Утром 1 ноября в коридоре она с силой ударила по лбу воспитанницу, которой на тот момент было 1 год и 11 месяцев. Из-за этого девочка упала на пол со скамейки и испытала физическую боль.