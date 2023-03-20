В Екатеринбурге будут судить воспитателя за избиение ребенка в яслях

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Следствие выяснило, что женщина работала воспитателем у детей возрастом от 1,5 до 3 лет с сентября по ноябрь 2022 года. Утром 1 ноября в коридоре она с силой ударила по лбу воспитанницу, которой на тот момент было 1 год и 11 месяцев. Из-за этого девочка упала на пол со скамейки и испытала физическую боль.
Кроме того, воспитатель высказывалась нецензурной бранью в адрес воспитанницы. Это причинило несовершеннолетней психические и нравственные страдания.
Согласно должностной инструкции, воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их нахождения в образовательном учреждении. Кроме того, педагог должен соблюдать права и свободы обучающихся.
Уголовное дело за ненадлежащее исполнение педагогом обязанностей с жестоким обращением с несовершеннолетним и также иные насильственные действия, причинившие физическую боль будет направлено мировому судье.