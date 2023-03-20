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Published Сегодня, 13:40

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Updated Сегодня, 13:42

В Екатеринбурге осужден застройщик проблемного ЖК «Да Винчи»

20 марта 2023, 13:40
Фото: 1MI
Кировский районный суд Екатеринбурга огласил приговор Илье Полищуку, бывшему владельцу строительной компании «СМУ-3» за незаконное привлечение средств дольщиков.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что руководитель ООО «Офорт-К» привлекал деньги граждан к участию в долевом строительстве. Но под видом этих договоров он оформлял различные договоры на отчуждение гражданам жилых и нежилых помещений в строящемся жилом комплексе до его ввода в эксплуатацию, как сообщает издание «Вечерние ведомости».

Илья Полищук приговорен к 1 году и 6 месяцам общественных работ и удержанию доли из зарплаты.

Пострадавшие дольщики вложили средства в строительство ЖК «Да Винчи», которое велось рядом с улицей Челюскинцев. В 2019 году строительство было остановлено, а дольщики были вынуждены обратиться в полицию. В итоге жилищный комплекс был сдан не в 2018 году, как планировалось, а в 2022-м. Другим пострадавшим стал «Альфа-Банк», который выдал застройщику 300 млн рублей кредита.

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