В Екатеринбурге осужден застройщик проблемного ЖК «Да Винчи»

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что руководитель ООО «Офорт-К» привлекал деньги граждан к участию в долевом строительстве. Но под видом этих договоров он оформлял различные договоры на отчуждение гражданам жилых и нежилых помещений в строящемся жилом комплексе до его ввода в эксплуатацию, как сообщает издание «Вечерние ведомости».
Илья Полищук приговорен к 1 году и 6 месяцам общественных работ и удержанию доли из зарплаты.
Пострадавшие дольщики вложили средства в строительство ЖК «Да Винчи», которое велось рядом с улицей Челюскинцев. В 2019 году строительство было остановлено, а дольщики были вынуждены обратиться в полицию. В итоге жилищный комплекс был сдан не в 2018 году, как планировалось, а в 2022-м. Другим пострадавшим стал «Альфа-Банк», который выдал застройщику 300 млн рублей кредита.