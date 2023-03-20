В Екатеринбурге осужден застройщик проблемного ЖК «Да Винчи»

Пострадавшие дольщики вложили средства в строительство ЖК «Да Винчи», которое велось рядом с улицей Челюскинцев. В 2019 году строительство было остановлено, а дольщики были вынуждены обратиться в полицию. В итоге жилищный комплекс был сдан не в 2018 году, как планировалось, а в 2022-м. Другим пострадавшим стал «Альфа-Банк», который выдал застройщику 300 млн рублей кредита.