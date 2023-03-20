В Екатеринбурге после заражения клиентов сальмонеллезом закрыт суши-маркет «Фишка 96»

Выяснилось, что прием продукции осуществлялся без соответствующих документов, повара во время приготовления пищи использовали ножи, рукоятки которых обвернуты тканью, текущая и генеральная уборки проводились не должным образом, что привело к образованию на стенах и в моечных ваннах жировых подтеков, на полу обнаружены остатки еды.