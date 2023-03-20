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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Екатеринбурге после заражения клиентов сальмонеллезом закрыт суши-маркет «Фишка 96»

20 марта 2023, 12:02
Фото: 1MI
Четверо заболевших сальмонеллезом, из которых один ребенок, оказались клиентами екатеринбургского суши-маркета «Фишка 96». Предприятие закрыто.

Лабораторное исследование анализов четверых заболевших позволило поставить диагноз «сальмонеллез». Эпидрасследование, начатое Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора, выявило в павильоне, из которого производилась доставка блюд, множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Выяснилось, что прием продукции осуществлялся без соответствующих документов, повара во время приготовления пищи использовали ножи, рукоятки которых обвернуты тканью, текущая и генеральная уборки проводились не должным образом, что привело к образованию на стенах и в моечных ваннах жировых подтеков, на полу обнаружены остатки еды.

В пробах продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. И это далеко не все нарушения, которые удалось выявить на предприятии.

Произведен отбор проб сырья, готовой продукции, дезсредств, смывов, воды, у сотрудников взят для исследования биологический материал, сообщают в Роспотребнадзоре Свердловской области.

На деятельность суши-маркета наложен запрет. Материалы для решения вопроса о приостановлении деятельности переданы в суд.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Больница#Проверка#Происшествия#Здоровье#Общество#Инфекция#Сальмонеллез#Общественное питание#Суши#Наталья Лушина
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