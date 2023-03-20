В Екатеринбурге после заражения клиентов сальмонеллезом закрыт суши-маркет «Фишка 96»

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Лабораторное исследование анализов четверых заболевших позволило поставить диагноз «сальмонеллез». Эпидрасследование, начатое Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора, выявило в павильоне, из которого производилась доставка блюд, множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Выяснилось, что прием продукции осуществлялся без соответствующих документов, повара во время приготовления пищи использовали ножи, рукоятки которых обвернуты тканью, текущая и генеральная уборки проводились не должным образом, что привело к образованию на стенах и в моечных ваннах жировых подтеков, на полу обнаружены остатки еды.
В пробах продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. И это далеко не все нарушения, которые удалось выявить на предприятии.
Произведен отбор проб сырья, готовой продукции, дезсредств, смывов, воды, у сотрудников взят для исследования биологический материал, сообщают в Роспотребнадзоре Свердловской области.
На деятельность суши-маркета наложен запрет. Материалы для решения вопроса о приостановлении деятельности переданы в суд.