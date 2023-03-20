В продажу готовили десятки килограмм поддельного масла в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В федеральной госинформсистеме «Сирано» опубликовали отчетный документ о несоответствии 72,5% техническим правилам готовящейся в выпуск партии сливочного масла «Крестьянское», рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Производителю ООО «Производственная компания „Чистые продукты“» выдали предупреждение о запрете несоблюдения требований законов РФ, а также направили решение о том, что действие декларации о соответствии прекращено.
Напомним, недавно в Верхней Пышме было установлено, что местный бизнесмен реализовал минтай под видом филе горбуши в магазинах «МОРЕОКЕАН».