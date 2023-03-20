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В продажу готовили десятки килограмм поддельного масла в Екатеринбурге

20 марта 2023, 15:31
Фото: 1MI
Екатеринбургское предприятие ООО «Чистые продукты» намеревалось выпустить в продажу 88 килограммов фальсифицированного сливочного масла «Крестьянское», которое должно было уйти в медучреждение в Курганской области.

В федеральной госинформсистеме «Сирано» опубликовали отчетный документ о несоответствии 72,5% техническим правилам готовящейся в выпуск партии сливочного масла «Крестьянское», рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Производителю ООО «Производственная компания „Чистые продукты“» выдали предупреждение о запрете несоблюдения требований законов РФ, а также направили решение о том, что действие декларации о соответствии прекращено.

Напомним, недавно в Верхней Пышме было установлено, что местный бизнесмен реализовал минтай под видом филе горбуши в магазинах «МОРЕОКЕАН».

Свердловский предприниматель продавал минтай под видом горбуши
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Проверка#Россельхознадзор#Подделка#Здоровье#Новости УрФО
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