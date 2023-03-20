В Ярославской области под лед провалился сооснователь музыкальной группы Cream Soda

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
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Updated Сегодня, 13:34
Ночью 20 марта в селе Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области вышла прогуляться по льду Волги компания из 10 человек. Молодые люди приехали в село отметить день рождения, они гуляли, лепили пельмени. На обратном пути из деревни Ченцы случилась трагедия – лед не выдержал и проломился. Пятеро человек провалились под лед, оказавшись в ледяной воде. Стремительное течение сразу подхватило их и утащило под лед.
Спастись удалось только двоим, однако, один из них, по словам спасателей, был уже в критическом состоянии и умер по дороге в больницу.
35-летний музыкант Дмитрий Свиргунов, его брат 25-летний Роман Свиргунов и их друг 28-летний Георгий Киселев считаются пропавшими без вести, как сообщает издание 76.RU.
Cream Soda — российская музыкальная группа. Была основана в 2012 году. Свои первые клипы участники группы снимали, в частности, в селе Диево-Городище.
Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселёва до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим, - сообщают представители CREAM SODA.