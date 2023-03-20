В Ярославской области под лед провалился сооснователь музыкальной группы Cream Soda

Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселёва до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим, - сообщают представители CREAM SODA.