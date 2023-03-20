TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Ярославской области под лед провалился сооснователь музыкальной группы Cream Soda

20 марта 2023, 13:32
Фото: 1MI
Под лед Волги провалились и пропали без вести во время отдыха в Ярославской области сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат и их друг.

Ночью 20 марта в селе Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области вышла прогуляться по льду Волги компания из 10 человек. Молодые люди приехали в село отметить день рождения, они гуляли, лепили пельмени. На обратном пути из деревни Ченцы случилась трагедия – лед не выдержал и проломился. Пятеро человек провалились под лед, оказавшись в ледяной воде. Стремительное течение сразу подхватило их и утащило под лед.

Спастись удалось только двоим, однако, один из них, по словам спасателей, был уже в критическом состоянии и умер по дороге в больницу.

35-летний музыкант Дмитрий Свиргунов, его брат 25-летний Роман Свиргунов и их друг 28-летний Георгий Киселев считаются пропавшими без вести, как сообщает издание 76.RU.

Cream Soda — российская музыкальная группа. Была основана в 2012 году. Свои первые клипы участники группы снимали, в частности, в селе Диево-Городище.

Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселёва до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим, - сообщают представители CREAM SODA.

Женщина спасла провалившегося под лед ребенка в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
На Белоярском водохранилище под Екатеринбургом спасены рыбаки на льдинеВ Серове с крыши рухнул лед и повредил зданиеРыбаки застряли на льдине в Среднеуральске
#Наталья Лушина#Смерть#Лед#Безопасность#Трагедия#Ярославль#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
Сегодня, 10:24
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
Сегодня, 11:56
Тагильчане стали получать мошеннические письма якобы от ФССП РФ
Сегодня, 12:36
«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина
18 марта 14:14
Росгосцирк не будет командировать свердловчан в ЛНР и ДНР
Сегодня, 09:43
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
16 марта 12:43