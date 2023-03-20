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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Владимир Путин в своей статье наметил основные точки для сотрудничества с Китаем

Сегодня, 14:29
Президент России Владимир Путин опубликовал статью в китайской газете «Жэньминь жибао», в которой отметил наивысший уровень отношений между Россией и Китаем.

Он также выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса и призвал к формированию более справедливого многополярного мироустройства. Об этом сообщает сайт rtvi.com.

Путин выразил большие ожидания от предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая, по его мнению, привнесет новый мощный импульс в двустороннее сотрудничество. Российский лидер также подчеркнул доверительный и стратегический характер российско-китайских отношений, которые, по его словам, превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.

Также президент РФ положительно высказался о торгово-экономическом партнерстве России и Китая, отметив, что товарооборот между двумя странами вырос в два раза и достиг рекордных $185 млрд по итогам 2022 года. Глава государства также выразил уверенность, что цель в $200 млрд будет достигнута не в 2024 году, как было запланировано, а уже в текущем году. Кроме того, Путин отметил, что расчеты в национальных валютах становятся все более распространенными, что делает отношения двух стран еще более суверенными.

Президент рассказал об успешной реализации долгосрочных планов и программ, таких, как строительство газопровода "Сила Сибири", поставки нефти и угля, строительство атомных энергоблоков и участие китайских компаний в проектах СПГ. Он также напомнил о возведении двух мостовых переходов через Амур, которые стали символом "реки дружбы".

Путин выразил поддержку совместных усилий России и Китая в создании более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на "правилах", которые служат интересам "золотого миллиарда". Он отметил схожесть китайской "Инициативы в области глобальной безопасности" с российскими подходами.

Президент РФ также раскритиковал Запад, который, по его мнению, все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, и при этом ставит на кон судьбы целых государств и народов. Глава государства отметил, что проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая становится все более напористым, а также происходит демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества.

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