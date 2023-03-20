Владимир Путин в своей статье наметил основные точки для сотрудничества с Китаем

Также президент РФ положительно высказался о торгово-экономическом партнерстве России и Китая, отметив, что товарооборот между двумя странами вырос в два раза и достиг рекордных $185 млрд по итогам 2022 года. Глава государства также выразил уверенность, что цель в $200 млрд будет достигнута не в 2024 году, как было запланировано, а уже в текущем году. Кроме того, Путин отметил, что расчеты в национальных валютах становятся все более распространенными, что делает отношения двух стран еще более суверенными.