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За травмирование внучки в ДТП бабушке из Екатеринбурга грозит до 2 лет тюрьмы

20 марта 2023, 08:50
Фото: 1MI
Бабушка из Екатеринбурга перебегала с внучкой дорогу в неположенном месте. Столкнувшись с машиной, она выронила ребенка на асфальт. У девочки диагностировали травму головы.

71-летнюю жительницу Екатеринбурга обвиняют по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение пешеходом ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствие полагает, что в июле прошлого года женщина шла на остановку «Сухоложская» вместе со своей 2-летней внучкой.  В какой-то момент женщина взяла внучку на руки и стала перебегать дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В это время по дороге со скоростью около 15 км/ч ехала машина Kia. Находящаяся за рулем женщина попыталась затормозить, но не успела и сбила пешеходов.

В результате столкновения с машиной бабушка выронила ребенка из рук на асфальт. Девочка получила травму головы, туловища и конечностей. У нее диагностировали черепно-мозговую травму.

После этого на бабушку завели уголовное дело. Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы.

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#Екатеринбург#ДТП#Свердловская область#Авария#Дорога#Травма#Больница#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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