За травмирование внучки в ДТП бабушке из Екатеринбурга грозит до 2 лет тюрьмы

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Published Сегодня, 08:50
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71-летнюю жительницу Екатеринбурга обвиняют по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение пешеходом ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).
Следствие полагает, что в июле прошлого года женщина шла на остановку «Сухоложская» вместе со своей 2-летней внучкой. В какой-то момент женщина взяла внучку на руки и стала перебегать дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В это время по дороге со скоростью около 15 км/ч ехала машина Kia. Находящаяся за рулем женщина попыталась затормозить, но не успела и сбила пешеходов.
В результате столкновения с машиной бабушка выронила ребенка из рук на асфальт. Девочка получила травму головы, туловища и конечностей. У нее диагностировали черепно-мозговую травму.
После этого на бабушку завели уголовное дело. Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы.