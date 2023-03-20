За травмирование внучки в ДТП бабушке из Екатеринбурга грозит до 2 лет тюрьмы

Следствие полагает, что в июле прошлого года женщина шла на остановку «Сухоложская» вместе со своей 2-летней внучкой. В какой-то момент женщина взяла внучку на руки и стала перебегать дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.