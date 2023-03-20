Задержанный ФСБ 21-летний мусульманин арестован в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По данным Е1, юноша жил обычной жизнью – работал и учился. В определенный момент ему наскучила такая жизнь и он решил кардинально ее поменять.
Сперва он принял мусульманство, а потом увлекся проукраинскими пабликами. После он стал расклеивать по Полевскому агитационные листовки и поджигал будки на железнодорожных путях.
Поймали его 14 марта при помощи бдительных пенсионеров. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, что в декабре 2022 года «Черный список» Росфинмониторинга пополнился фамилиями двух тагильчан. Их заподозрили в причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Им 56 и 59 лет. Один из них – уроженец города Мариуполь.