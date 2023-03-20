Задержанный ФСБ 21-летний мусульманин арестован в Екатеринбурге

Напомним, что в декабре 2022 года «Черный список» Росфинмониторинга пополнился фамилиями двух тагильчан. Их заподозрили в причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Им 56 и 59 лет. Один из них – уроженец города Мариуполь.