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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Задержанный ФСБ 21-летний мусульманин арестован в Екатеринбурге

20 марта 2023, 11:07
Фото: 1MI
На два месяца арестован ранее задержанный ФСБ 21-летний житель Полевского. Его обвиняют в терроризме (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Он уже во всем сознался.

По данным Е1, юноша жил обычной жизнью – работал и учился. В определенный момент ему наскучила такая жизнь и он решил кардинально ее поменять.

Сперва он принял мусульманство, а потом увлекся проукраинскими пабликами. После он стал расклеивать по Полевскому агитационные листовки и поджигал будки на железнодорожных путях.

Поймали его 14 марта при помощи бдительных пенсионеров. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в декабре 2022 года «Черный список» Росфинмониторинга пополнился фамилиями двух тагильчан. Их заподозрили в причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Им 56 и 59 лет. Один из них – уроженец города Мариуполь.

Двоих жителей Нижнего Тагила внесли во всероссийский реестр террористов
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