Житель Нижнего Тагила взял в аренду пылесос и продал его

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). За это мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.



Предполагаемый злоумышленник - ранее неоднократно судимый 27-летний житель Нижнего Тагила. В Дзержинске он был в командировке. Свою вину он признал и сказал, что пылесос давно продал.



К настоящему моменту материальный ущерб женщине в полной мере возмещен. Мужчина находится под стражей.