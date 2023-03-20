Житель Нижнего Тагила взял в аренду пылесос и продал его

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Таким образом мужчина похитил бытовую технику стоимостью 48 тысяч рублей. Все это произошло на территории города Дзержинска в мае 2022 года. Теперь местная полиция сумела найти злоумышленника, сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). За это мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
Предполагаемый злоумышленник - ранее неоднократно судимый 27-летний житель Нижнего Тагила. В Дзержинске он был в командировке. Свою вину он признал и сказал, что пылесос давно продал.
К настоящему моменту материальный ущерб женщине в полной мере возмещен. Мужчина находится под стражей.