TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Житель Нижнего Тагила взял в аренду пылесос и продал его

20 марта 2023, 14:28
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила нашел на сайте объявление о сдаче в аренду пылесоса. Он взял его в аренду за 1 800 рублей и не вернул, а потом продал.

Таким образом мужчина похитил бытовую технику стоимостью 48 тысяч рублей. Все это произошло на территории города Дзержинска в мае 2022 года. Теперь местная полиция сумела найти злоумышленника, сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). За это мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Предполагаемый злоумышленник - ранее неоднократно судимый 27-летний житель Нижнего Тагила. В Дзержинске он был в командировке. Свою вину он признал и сказал, что пылесос давно продал.

К настоящему моменту материальный ущерб женщине в полной мере возмещен. Мужчина находится под стражей.

Укравший золото с трупа полицейский из Екатеринбурга получил три года колонии
Узнать подробнее
Читайте также:
Аферист-сантехник украл полмиллиона у 87-летней жительницы ЕкатеринбургаПодростки украли кассу с 80 рублями из кафе в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге разбойник украл нож из мастерской и угрожал им продавцу
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пылесос#Робот-пылесос#Кража#Аренда#Мошенничество#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
Сегодня, 10:24
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
Сегодня, 11:56
Тагильчане стали получать мошеннические письма якобы от ФССП РФ
Сегодня, 12:36
«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина
18 марта 14:14
Росгосцирк не будет командировать свердловчан в ЛНР и ДНР
Сегодня, 09:43
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
16 марта 12:43