Жительница Ревды пожаловалась на побои от случайного пешехода

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
По словам женщины побои она получила за то, что не включила поворотник во время езды, пишет Е1.
Пострадавшая Елена рассказала, что теперь у нее синяки на ногах и выдран ноготь на руке. Она утверждает, что эти увечья она получила от мужчины, который переходил дорогу в тоже время, когда она свершала поворот без включения соответствующего сигнала.
Пострадавшая рассказала, что агрессор подбежал к ее машине и стал кричать, что она дура и не умеет ездить. Не став дослушивать пешехода, она поехала дальше и остановилась у мусорки. В этот момент она увидела, что он догоняет ее. А догнав, стал пинать.
По словам Елены, у ее обидчика рост примерно 2 метра. Он сломал на машине фару, а также сорвал ей рабочие дни — она занимается наращиванием ресниц и в тот день ей пришлось отменить все записи.
На следующий день она смогла выяснить, кто этот мужчина. Елена решила позвонить его супруге. Та сказала, что такие вопросы нужно решать через полицию, что Елена и сделала.
В полиции разбираются в произошедшем. С мужчины уже взяли объяснения.