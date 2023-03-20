Жительница Ревды пожаловалась на побои от случайного пешехода

Пострадавшая рассказала, что агрессор подбежал к ее машине и стал кричать, что она дура и не умеет ездить. Не став дослушивать пешехода, она поехала дальше и остановилась у мусорки. В этот момент она увидела, что он догоняет ее. А догнав, стал пинать.