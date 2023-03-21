1,6 миллиарда рублей потратят на благоустройство Свердловской области

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Средства выделены из федерального и областного бюджетов, сообщает «КП-Екатеринбург». Деньги будут потрачены на благоустройство дворов и общественных территорий, а также на капремонт домов и объектов культурного наследия.
В плане на 2022 год было заявлено 58 объектов для благоустройства. Все работы были выполнены. Еще 60 объектов видоизменились при помощи внебюджетных средств.
В этом году планируется благоустроить 58 объектов. В их числе 45 общественных территорий и 13 дворов. Отмечается, что и сами жители могут выбрать, что именно благоустроить. Такие голосования создавались в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральске, а также в менее крупных населенных пунктах.
К примеру, в 2023 году благоустроят Преображенский парк в Екатеринбурге, сквер «Нижне-Выйский» в Нижнем Тагиле, территорию берега Исети в Каменске-Уральском, парк и Аллею завода «Уралгидромаш» в Сысерти, набережную Исети в Арамиле и многие другие объекты.