1,6 миллиарда рублей потратят на благоустройство Свердловской области

В этом году планируется благоустроить 58 объектов. В их числе 45 общественных территорий и 13 дворов. Отмечается, что и сами жители могут выбрать, что именно благоустроить. Такие голосования создавались в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральске, а также в менее крупных населенных пунктах.