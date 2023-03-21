13 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Поезд перевозил в вагонах известняк. В результате инцидента пострадавших нет, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
На место случившейся аварии прибыл транспортный прокурор. Как оказалось, вагоны поезда не опрокинулись, движение других поездов не было остановлено.
Причины происшествия в данный момент уточняются.
Напомним, в январе 2023 года в Нижнем Тагиле вагон сошел с рельсов в результате неисправности стрелочного перевода.