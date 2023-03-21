TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

13 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Екатеринбурге

21 марта 2023, 17:16
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Грузовой поезд с 13 вагонами сошел с путей между железнодорожными станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский. Происшествие случилось вечером 21 марта 2023 года.

Поезд перевозил в вагонах известняк. В результате инцидента пострадавших нет, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На место случившейся аварии прибыл транспортный прокурор. Как оказалось, вагоны поезда не опрокинулись, движение других поездов не было остановлено.

Причины происшествия в данный момент уточняются.

Напомним, в январе 2023 года в Нижнем Тагиле вагон сошел с рельсов в результате неисправности стрелочного перевода.

Вагон сошел с рельсов на ВГОКе в Нижнем Тагиле из-за неисправной стрелки
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за нечищеного снега на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли вагоны с рельсовГрузовой вагон сошел с рельсов на ВГОКе в Нижнем ТагилеТрамвай сошел с рельсов и протаранил машины в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург#Поезд#Авария#Рельсы#Происшествия#Транспортная прокуратура#Транспорт
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
Сегодня, 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
Сегодня, 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
Сегодня, 10:51
Организатор стихийного митинга на Леневке под Тагилом подставил полицию и участников
Сегодня, 09:11
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
Вчера, 10:24
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
Вчера, 11:56