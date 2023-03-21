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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Блогера Сашу Митрошину уличили в неуплате налогов на сумму 120 миллионов рублей

21 марта 2023, 08:42
Фото: "Александра Митрошина / Продажи и продвижение" ВК
По мнению следствия, у блогера Александры Митрошиной, 120 миллионов долга перед государством.

В отношении блогера заведено уголовное дело. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.  Митрошина, по данным следствия, с октября 2020 года по май 2022 года получила от продажи курсов по самообразованию больший доход, чем было предусмотрено лимитом упрощенной системы налогообложения. При этом, как полагают в СК, она не перешла на общую систему налогообложения, а использовала контролируемые ею ИП, чтобы переводить деньги.

В своем телеграм-канале Митрошина еще в мае минувшего года писала о том, что ее деятельность находится под надзором налоговиков, сообщает издание Е1.

Александра Митрошина – популярный блогер. Она организует форумы, тренинги, продает обучающие курсы по продажам в соцсетях.

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