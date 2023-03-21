Блогера Сашу Митрошину уличили в неуплате налогов на сумму 120 миллионов рублей

В отношении блогера заведено уголовное дело. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Митрошина, по данным следствия, с октября 2020 года по май 2022 года получила от продажи курсов по самообразованию больший доход, чем было предусмотрено лимитом упрощенной системы налогообложения. При этом, как полагают в СК, она не перешла на общую систему налогообложения, а использовала контролируемые ею ИП, чтобы переводить деньги.