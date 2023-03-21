Более миллиона выплат получат воспитатели свердловского детского сада

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Прокуратурой Чкаловского района г. Екатеринбурга проведена проверка соблюдения норм трудового законодательства в отношении воспитателей детского сада № 316, расположенного в селе Горный Щит.
Результаты проверки позволили выявить ряд нарушений в отношении отработанного сотрудниками рабочего времени, содержания заключенных с ними договоров, а также перечисления младшим воспитателям стимулирующих выплат, которое производилось несвоевременно.
Заведующей дошкольным учреждением предстоит устранить выявленные нарушения закона, документация приведена в порядок, младшие воспитатели получили стимулирующие выплаты, общая сумма которых составила более 1 миллиона рублей, информирует пресс-служба Свердловской области.