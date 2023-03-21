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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Более миллиона выплат получат воспитатели свердловского детского сада

21 марта 2023, 12:38
Фото: 1MI
Прокуратура Екатеринбурга постановила выплатить свыше 1 миллиона рублей младшим воспитателям села Горный Щит.

Прокуратурой Чкаловского района г. Екатеринбурга проведена проверка соблюдения норм трудового законодательства в отношении воспитателей детского сада № 316, расположенного в селе Горный Щит.

Результаты проверки позволили выявить ряд нарушений в отношении отработанного сотрудниками рабочего времени, содержания заключенных с ними договоров, а также перечисления младшим воспитателям стимулирующих выплат, которое производилось несвоевременно.

Заведующей дошкольным учреждением предстоит устранить выявленные нарушения закона, документация приведена в порядок, младшие воспитатели получили стимулирующие выплаты, общая сумма которых составила более 1 миллиона рублей, информирует пресс-служба Свердловской области.

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#Наталья Лушина#Дети#Общество#Прокуратура#Прокурорская проверка#Детский сад#Воспитатель#Выплаты#Свердловская область#Екатеринбург
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