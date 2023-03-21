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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Часть домов в Ревде останется без отопления из-за аварии

21 марта 2023, 05:38
Фото: 1MI
В связи с аварией на тепловых сетях коммунальные службы приостановят подачу тепла в некоторых жилых домах в Ревде.

Ремонтные работы по восстановлению тепловых сетей будут проходить 21 марта 2023 года. В связи с этим с девяти часов утра в некоторых домах будет отключено отопление, рассказали в сообществе ВКонтакте «Управление гражданской защиты городского округа Ревда».

Подача тепла будет временно приостановлена в домах на улице Мира, Цветников и Чайковского.

Напомним, в Нижнем Тагиле 13 марта 2023 года жители Старателя вследствие коммунальной аварии на несколько часов остались без горячего водоснабжения. Проблемы с подачей воды были с самого утра.

Жители Старателя остались без горячей воды из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Авария#Отопление#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Ревда
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