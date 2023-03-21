Часть домов в Ревде останется без отопления из-за аварии

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Ремонтные работы по восстановлению тепловых сетей будут проходить 21 марта 2023 года. В связи с этим с девяти часов утра в некоторых домах будет отключено отопление, рассказали в сообществе ВКонтакте «Управление гражданской защиты городского округа Ревда».
Подача тепла будет временно приостановлена в домах на улице Мира, Цветников и Чайковского.
Напомним, в Нижнем Тагиле 13 марта 2023 года жители Старателя вследствие коммунальной аварии на несколько часов остались без горячего водоснабжения. Проблемы с подачей воды были с самого утра.