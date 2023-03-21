Часть домов в Ревде останется без отопления из-за аварии

Ремонтные работы по восстановлению тепловых сетей будут проходить 21 марта 2023 года. В связи с этим с девяти часов утра в некоторых домах будет отключено отопление, рассказали в сообществе ВКонтакте «Управление гражданской защиты городского округа Ревда».