Челюсть стала гнить у жительницы Екатеринбурга после визита к стоматологу

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Из-за проблем с зубами Елена страдала несколько лет. В стоматологии она поставила себе имплант, после которого у нее начала гнить десна. На лечение она израсходовала около 200 тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».
Теперь Елена нуждается в срочной операции и намерена отсудить у стоматологической клиники деньги.
Импланты на верхнюю челюсть Елена поставила еще четыре года назад и после этой процедуры, как она сама утверждает, у нее стала гнить челюсть. Тогда она обратилась в другую стоматологию. Там ей делали чистки зубов и пытались вылечить недуг, но безуспешно.
Тогда стоматолог принял решение снять имплант. После этого нагноение пропало. Спустя время она решила вновь поставить имплант. В некоторых клиниках ее отговаривали от этого, но в одной сказали, что установят имплант без проблем. Тогда, в августе 2019 года, ей поставили новый имплант и десна воспалилась снова.
Через пару месяцев в этой же клинике ей установили мост на верхнюю челюсть, чтобы закрепить имплант.
Еще через полгода он зашатался. Мне его сняли, подкрутили расшатавшийся имплант и закрутили мост снова, при этом врач не сказал, что у меня там внутри что-то не так, - вспоминает Елена.
Елена отмечает, что ее беспокоили гнойные выделения и запах изо рта. Таким образом, она четыре года наблюдалась у стоматолога и все это время соблюдала его рекомендации, но проблема продолжалась. В общей сложности она потратила 200 тысяч рублей.
А 13 марта 2023 года от другого стоматолога она узнала, что ее здоровье в опасности. Выяснилось, что у пациентки гноится челюсть. Но хирург этой клиники сказал, что не сделает операцию, так как она слишком сложная.
Теперь Елена ищет нового стоматолога и планирует судиться с предыдущим.