Челюсть стала гнить у жительницы Екатеринбурга после визита к стоматологу

Импланты на верхнюю челюсть Елена поставила еще четыре года назад и после этой процедуры, как она сама утверждает, у нее стала гнить челюсть. Тогда она обратилась в другую стоматологию. Там ей делали чистки зубов и пытались вылечить недуг, но безуспешно.