Четверо пропавших в зоне СВО свердловчан найдены погибшими

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Их родные до последнего верили, что они живы и либо находятся в плену, либо затерялись в госпитале. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Выяснять причину пропажи бойцов по просьбе родных депутат начал в январе. Процесс длился два месяца. Сперва от военного ведомства он получил ответ: «трое погибли при исполнении воинского долга, судьба четвертого, военнослужащего из Асбеста, не установлена».
И лишь на прошлой неделе стала известна судьба четвертого бойца – он погиб. Это военнослужащий из Асбеста.
Максим Иванов отметил, что в списке пропавших без вести на спецоперации есть еще около 20 фамилий свердловчан. Их родные не теряют надежды, что они живы и вернутся домой.