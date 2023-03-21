Четверо пропавших в зоне СВО свердловчан найдены погибшими

И лишь на прошлой неделе стала известна судьба четвертого бойца – он погиб. Это военнослужащий из Асбеста.



Максим Иванов отметил, что в списке пропавших без вести на спецоперации есть еще около 20 фамилий свердловчан. Их родные не теряют надежды, что они живы и вернутся домой.