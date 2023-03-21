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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Четверо пропавших в зоне СВО свердловчан найдены погибшими

21 марта 2023, 08:33
Фото: 1MI
Четыре жителя Свердловской области погибли в зоне СВО. Родные искали их с января.

Их родные до последнего верили, что они живы и либо находятся в плену, либо затерялись в госпитале. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Выяснять причину пропажи бойцов по просьбе родных депутат начал в январе. Процесс длился два месяца. Сперва от военного ведомства он получил ответ: «трое погибли при исполнении воинского долга, судьба четвертого, военнослужащего из Асбеста, не установлена».

И лишь на прошлой неделе стала известна судьба четвертого бойца – он погиб. Это военнослужащий из Асбеста.

Максим Иванов отметил, что в списке пропавших без вести на спецоперации есть еще около 20 фамилий свердловчан. Их родные не теряют надежды, что они живы и вернутся домой.

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