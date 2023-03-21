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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Депутату грозит штраф за митинг под Тагилом, а в городе появился пункт отбора на СВО

21 марта 2023, 16:04
Фото: TagilCity.ru
Депутату грозит штраф за митинг под Нижним Тагилом, а в городе появился пункт отбора добровольцев на СВО. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 21 марта.

Прокуратура Нижнего Тагила обязала врачей Демидовской больницы корректно оформлять документы после случая с гибелью пациентки Светланы Бурухиной. А с врачами провели занятие по действующим правилам оформления документации. 

Хирургов из Демидовской обязали корректно вести документы после смерти тагильчанки
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Стихийный митинг, который прошел 16 марта на Леневке под Нижним Тагилом оказался несанкционированным. При этом на нем присутствовали около сотни человек, которым не было известно о том, что мероприятие несанкционировано. Была на месте и полиция, которая могла оштрафовать участников.

Организатор стихийного митинга на Леневке под Тагилом подставил полицию и участников
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После митинга административный протокол составили на депутата гордумы Нижнего Тагила Римму Ильину. Она признана организатором шествия. Как должностному лицу ей могут вменить штраф до 40 тысяч рублей.

На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
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Фирмы-перевозчики ООО «Фирма Тагилавтосервис» и ООО «Техноком» второй месяц подряд получают от дорожного надзора предостережение за отсутствие в автобусах табличек со шрифтом Брайля для слабовидящих. Реакции от них пока не следует.

Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
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На Театральной площади Нижнего Тагила появился мобильный пункт отбора контрактников. График работы пока неизвестен. Журналист TagilCity.ru в течение получаса не увидел ни одного желающего записаться добровольцем.

В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
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На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
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