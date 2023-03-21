Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Прокуратура Нижнего Тагила обязала врачей Демидовской больницы корректно оформлять документы после случая с гибелью пациентки Светланы Бурухиной. А с врачами провели занятие по действующим правилам оформления документации.
Стихийный митинг, который прошел 16 марта на Леневке под Нижним Тагилом оказался несанкционированным. При этом на нем присутствовали около сотни человек, которым не было известно о том, что мероприятие несанкционировано. Была на месте и полиция, которая могла оштрафовать участников.
После митинга административный протокол составили на депутата гордумы Нижнего Тагила Римму Ильину. Она признана организатором шествия. Как должностному лицу ей могут вменить штраф до 40 тысяч рублей.
Фирмы-перевозчики ООО «Фирма Тагилавтосервис» и ООО «Техноком» второй месяц подряд получают от дорожного надзора предостережение за отсутствие в автобусах табличек со шрифтом Брайля для слабовидящих. Реакции от них пока не следует.
На Театральной площади Нижнего Тагила появился мобильный пункт отбора контрактников. График работы пока неизвестен. Журналист TagilCity.ru в течение получаса не увидел ни одного желающего записаться добровольцем.