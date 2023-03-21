Стихийный митинг, который прошел 16 марта на Леневке под Нижним Тагилом оказался несанкционированным. При этом на нем присутствовали около сотни человек, которым не было известно о том, что мероприятие несанкционировано. Была на месте и полиция, которая могла оштрафовать участников.