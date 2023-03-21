Две припаркованные машины сгорели в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 08:31
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Сегодня, 21 марта, около 09.30 в районе дома № 15 по улице Орджоникидзе на парковке произошел пожар, в результате которого сгорели две легковые машины.
По словам очевидцев, первым вспыхнул «ВАЗ-2109», затем огонь перекинулся на кроссовер «Great Wall», стоявший рядом, пишет сообщество ВК «Инцидент Нижний Тагил».
Перед возгоранием в «девятке» несколько раз срабатывала сигнализация. А после того, как вышел хозяин и открыл капот, раздался хлопок, и начался пожар, полностью уничтоживший транспортные средства.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара и ущерб, причиненный владельцам, устанавливаются.