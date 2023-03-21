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Две припаркованные машины сгорели в Нижнем Тагиле

21 марта 2023, 08:31
Фото: 1MI
В Дзержинском районе Нижнего Тагила на парковке сгорели два автомобиля, перед этим послышался хлопок.

Сегодня, 21 марта, около 09.30 в районе дома № 15 по улице Орджоникидзе на парковке произошел пожар, в результате которого сгорели две легковые машины.

По словам очевидцев, первым вспыхнул «ВАЗ-2109», затем огонь перекинулся на кроссовер «Great Wall», стоявший рядом, пишет сообщество ВК «Инцидент Нижний Тагил». 

Перед возгоранием в «девятке» несколько раз срабатывала сигнализация. А после того, как вышел хозяин и открыл капот, раздался хлопок, и начался пожар, полностью уничтоживший транспортные средства.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара и ущерб, причиненный владельцам, устанавливаются.

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#Наталья Лушина#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Происшествия#Транспорт#Полиция#Автомобиль
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