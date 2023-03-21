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Екатеринбуржец сбежал из реабилитационного центра в Пермском крае

21 марта 2023, 14:33
Фото: 1MI
22-летний житель Екатеринбурга сбежал из реабилитационного центра, который находится в деревне Мошево в Пермском крае и бесследно исчез. Юноша пропал 18 марта 2023 года.

В реабилитационный центр молодой человек лег 7 марта. Есть вероятность, что он мог вернуться в Екатеринбург. По словам отца, парень хотел лечь в медучреждение, так как жаловался на депрессивное и апатичное состояние, не мог найти себя, пишет Е1.

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Пермского края

Сотрудники клиники говорят, что екатеринбуржец пропал после утренней молитвы. Его искали в ближайших окрестностях, однако безуспешно.

Рост молодого человека составляет 193 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы русые. Из особых примет у него может быть небольшая борода. Был одет в черную куртку, черные кроссовки, черную безрукавку, черное трико с рисунком и черную толстовку с капюшоном.

Пропавшего сейчас разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, в Туринске уже больше недели ищут 51-летнего мужчину, который пропал 10 марта 2023 года. Его ищут полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда.

51-летнего мужчину уже неделю ищут в Туринске
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