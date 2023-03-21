Екатеринбуржец сбежал из реабилитационного центра в Пермском крае

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В реабилитационный центр молодой человек лег 7 марта. Есть вероятность, что он мог вернуться в Екатеринбург. По словам отца, парень хотел лечь в медучреждение, так как жаловался на депрессивное и апатичное состояние, не мог найти себя, пишет Е1.
Сотрудники клиники говорят, что екатеринбуржец пропал после утренней молитвы. Его искали в ближайших окрестностях, однако безуспешно.
Рост молодого человека составляет 193 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы русые. Из особых примет у него может быть небольшая борода. Был одет в черную куртку, черные кроссовки, черную безрукавку, черное трико с рисунком и черную толстовку с капюшоном.
Пропавшего сейчас разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Напомним, в Туринске уже больше недели ищут 51-летнего мужчину, который пропал 10 марта 2023 года. Его ищут полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда.