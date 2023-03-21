Екатеринбуржец сбежал из реабилитационного центра в Пермском крае

В реабилитационный центр молодой человек лег 7 марта. Есть вероятность, что он мог вернуться в Екатеринбург. По словам отца, парень хотел лечь в медучреждение, так как жаловался на депрессивное и апатичное состояние, не мог найти себя, пишет Е1.