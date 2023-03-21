Федеральный омбудсмен Мария Львова-Белова летит в Екатеринбург

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В Уральскую столицу она летит после ЧП с детьми, которые три дня просидели в квартире с трупами своих родителей. Информацию о визите Львовой-Беловой сообщает ЕАН со ссылкой на свердловского омбудсмена Игоря Морокова.
Предположительно, уполномоченная по правам детей поучаствует в мероприятиях вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Также она проведет совещание.
Напомним, что ранее двое маленьких детей просидели три дня в квартире с трупами обоих родителей. Почему они скончались, пока неизвестно. Ребят после трагедии отправили в больницу, где их состояние немного стабилизировалось после сильного обезвоживания. Опеку над ними теперь хотят оформить ближайшие родственники.