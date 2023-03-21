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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Федеральный омбудсмен Мария Львова-Белова летит в Екатеринбург

21 марта 2023, 13:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ожидается визит федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В Уральскую столицу она летит после ЧП с детьми, которые три дня просидели в квартире с трупами своих родителей. Информацию о визите Львовой-Беловой сообщает ЕАН со ссылкой на свердловского омбудсмена Игоря Морокова.

Предположительно, уполномоченная по правам детей поучаствует в мероприятиях вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Также она проведет совещание.

Напомним, что ранее двое маленьких детей просидели три дня в квартире с трупами обоих родителей. Почему они скончались, пока неизвестно. Ребят после трагедии отправили в больницу, где их состояние немного стабилизировалось после сильного обезвоживания. Опеку над ними теперь хотят оформить ближайшие родственники.

Делом о запертых в квартире с трупами детях с Урала заинтересовался Бастрыкин
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#Елена Озерова#Омбудсмен#Детский омбудсмен#Визит#Екатеринбург#Дети#Общество#Новости УрФО
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