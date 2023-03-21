ФСБ выпустила экстренное предупреждение для жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Учения проводятся с 11:00 до 17:00. Они будут осуществляться с практическим развёртыванием сил и средств оперативной группы. ФСБ выпустила по этому поводу экстренное предупреждение для жителей Свердловской области.
В отработке навыков примут участие сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, а также представители органов исполнительной власти. В ходе учений планируется отработать меры ситуационного реагирования на возможные террористические угрозы.
В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области граждан просят сохранять спокойствие и в случае необходимости оказывать представителям силовых структур содействие.
Ранее стало известно, что в январе текущего года антитеррористические учения проводились на территории Железнодорожного техникума в Екатеринбурге. Они были максимально приближены к реальности — с сообщением по громкоговорителю и «нападавшим», которого силовики вывели из здания.