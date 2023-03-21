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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

ФСБ выпустила экстренное предупреждение для жителей Свердловской области

21 марта 2023, 08:48
Фото: 1MI

Антитеррористические учения проводит ФСБ под Екатеринбургом

Сегодня, 21 марта, в границах поселка Северка под Екатеринбургом оперативный штаб свердловского УФСБ проводит антитеррористическое учение. Сюда съехались силовики и представители различных служб экстренного реагирования.

Учения проводятся с 11:00 до 17:00. Они будут осуществляться с практическим развёртыванием сил и средств оперативной группы. ФСБ выпустила по этому поводу экстренное предупреждение для жителей Свердловской области.

В отработке навыков примут участие сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, а также представители органов исполнительной власти. В ходе учений планируется отработать меры ситуационного реагирования на возможные террористические угрозы.

В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области граждан просят сохранять спокойствие и в случае необходимости оказывать представителям силовых структур содействие.

Ранее стало известно, что в январе текущего года антитеррористические учения проводились на территории Железнодорожного техникума в Екатеринбурге. Они были максимально приближены к реальности — с сообщением по громкоговорителю и «нападавшим», которого силовики вывели из здания.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Учения#ФСБ#Безопасность#Антитеррористические меры#Силовики#Общество
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