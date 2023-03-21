Гэтжи потребовал топ-соперника после победы над Физиевым

«Я сделал то, к чему меня принудили. Я подрался с парнем, занимающим строчку ниже себя в рейтинге, на сто процентов уверен, что теперь заслуживаю получить кого-то, кто расположился выше», – заявил Гэтжи, чьи слова приводит «Советский спорт» со ссылкой на зарубежные СМИ.