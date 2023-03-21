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Гэтжи потребовал топ-соперника после победы над Физиевым

Сегодня, 07:00
Звезда UFC Джастин Гэтжи, победивший Рафаэля Физиева, хочет получить статусный поединок. По словам американца, он заслужил это право, так как выполнил просьбу руководства, согласившись на поединок против соперника, который не входит в топ-5 легкого веса.

«Я сделал то, к чему меня принудили. Я подрался с парнем, занимающим строчку ниже себя в рейтинге, на сто процентов уверен, что теперь заслуживаю получить кого-то, кто расположился выше», – заявил Гэтжи, чьи слова приводит «Советский спорт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Напомним, Гэтжи и Физиев показали яркий поединок на турнире UFC 286, и получили денежные бонусы от лиги.

В данный момент выше Гэтжи в рейтинге UFC располагаются лишь американец Дастин Порье, бразилец Чарльз Оливейра и обладатель титула Ислам Махачев, представляющий Россию.

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