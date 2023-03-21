Хирургов из Демидовской обязали корректно вести документы после смерти тагильчанки

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
После вынесения представления от районной прокуратура Нижнего Тагила в Демидовской городской больнице приняли ряд мер. В частности, врачам напомнили об обязанности оформления и ведения меддокументации во избежание нарушения закона.
Проведено собрание коллектива врачей-хирургов хирургического отделения, в ходе которого врачам указано на обязанность оформления и ведения медицинской документации в соответствии с действующими требованиями законодательства, — сообщает в официальном ответе мужу погибшей Андрею Бурухину зампрокурора Иван Перегуд.
Кроме того, в медучреждении провели с врачами тематическое занятие по действующим правилам оформления документации. Недостатки, которые были выявления в ходе прокурорской проверки, были устранены, сообщает ведомство.
Напомним, при проверке документации были установлены нарушения действующего законодательства, о чем сообщал зампрокурора Ленинского района. Нарушения при ведении пациентки были в основном связаны со сбором согласий. Соседка Светланы Бурухиной по палате рассказала редакции TagilCity.ru о том, что согласие у пациентки на оперативное вмешательство врачи Демидовской городской больницы спросили в устной форме.