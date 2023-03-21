TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Хирургов из Демидовской обязали корректно вести документы после смерти тагильчанки

21 марта 2023, 06:56
Фото: 1MI
Прокуратура Нижнего Тагила указала врачам Демидовской городской больницы на обязанность корректного оформления документации после случая с гибелью пациентки Светланы Бурухиной. О результатах прокурорского реагирования вдовцу тагильчанки рассказал заместитель прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

После вынесения представления от районной прокуратура Нижнего Тагила в Демидовской городской больнице приняли ряд мер. В частности, врачам напомнили об обязанности оформления и ведения меддокументации во избежание нарушения закона.

Проведено собрание коллектива врачей-хирургов хирургического отделения, в ходе которого врачам указано на обязанность оформления и ведения медицинской документации в соответствии с действующими требованиями законодательства, — сообщает в официальном ответе мужу погибшей Андрею Бурухину зампрокурора Иван Перегуд.

Кроме того, в медучреждении провели с врачами тематическое занятие по действующим правилам оформления документации. Недостатки, которые были выявления в ходе прокурорской проверки, были устранены, сообщает ведомство.

Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла
Узнать подробнее

Напомним, при проверке документации были установлены нарушения действующего законодательства, о чем сообщал зампрокурора Ленинского района. Нарушения при ведении пациентки были в основном связаны со сбором согласий. Соседка Светланы Бурухиной по палате рассказала редакции TagilCity.ru о том, что согласие у пациентки на оперативное вмешательство врачи Демидовской городской больницы спросили в устной форме.

«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больнице
Узнать подробнее
Читайте также:
Известны причины и новые данные о смерти Светланы Бурухиной из Нижнего ТагилаМуж погибшей тагильчанки Светланы Бурухиной признан потерпевшим по уголовному делуРосздравнадзор проверит свердловские больницы по факту смерти тагильчанки Бурухиной
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Смерть#Проверка#Больница#Андрей Бурухин#Смерть Светланы Бурухиной из Нижнего Тагила#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
Сегодня, 08:42
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
Вчера, 11:56
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
Вчера, 10:24
«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина
18 марта 14:14
ФСБ выпустила экстренное предупреждение для жителей Свердловской области
Сегодня, 08:48
В пожаре под Екатеринбургом погибли десятки собак и кошек
Сегодня, 08:48