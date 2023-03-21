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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

Контейнеры для ртутьсодержащих отходов появились в четырех поселках под Тагилом

21 марта 2023, 11:40
Фото: 1MI
В четырех поселках под Нижним Тагилом установили специальные контейнеры для сбора ртутьсодержащих отходов.

В ноябре прошлого года МБУ «Служба экологической безопасности» установила емкости для сбора опасных отходов в четырех поселках, относящихся к Нижнем Тагилу. Контейнеры появились по следующим адресам:

  • поселок Уралец, ул. Ленина, 10;
  • поселок Серебрянка, ул. Уральская, 32;
  • поселок Висимо-Уткинск, ул. Ленина, 1;
  • поселок Усть-Утка, ул. Советская, 1.

В них можно выбрасывать люминесцентные лампы и ртутьсодержащие градусники. Вывоз отходов происходит ежемесячно или по заявке администрации поселков силами «Службы экологической безопасности», пояснили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, в Нижнем Тагиле появится новый снежный полигон в районе Валегина бора на Вагонке. Место складирования снега будет соответствовать всем условиям для эксплуатации. В этот зимний сезон снег после чистки улиц вывозился на восемь временных площадок в городе. На сегодняшний день содержанием улично-дорожной сети в городе занимаются три подрядчика — МУП «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис», ООО «КапиталСтрой». Чистка дорог от снега производится в круглосуточном режиме с привлечением более 65 рабочих и около 60 единиц спецтехники.

Новый снежный полигон появится в районе Валегина бора в Нижнем Тагиле
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#Анна Григорьева#Контейнеры#Поселки#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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