Контейнеры для ртутьсодержащих отходов появились в четырех поселках под Тагилом

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В ноябре прошлого года МБУ «Служба экологической безопасности» установила емкости для сбора опасных отходов в четырех поселках, относящихся к Нижнем Тагилу. Контейнеры появились по следующим адресам:
В них можно выбрасывать люминесцентные лампы и ртутьсодержащие градусники. Вывоз отходов происходит ежемесячно или по заявке администрации поселков силами «Службы экологической безопасности», пояснили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Напомним, в Нижнем Тагиле появится новый снежный полигон в районе Валегина бора на Вагонке. Место складирования снега будет соответствовать всем условиям для эксплуатации. В этот зимний сезон снег после чистки улиц вывозился на восемь временных площадок в городе. На сегодняшний день содержанием улично-дорожной сети в городе занимаются три подрядчика — МУП «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис», ООО «КапиталСтрой». Чистка дорог от снега производится в круглосуточном режиме с привлечением более 65 рабочих и около 60 единиц спецтехники.