Контейнеры для ртутьсодержащих отходов появились в четырех поселках под Тагилом

Напомним, в Нижнем Тагиле появится новый снежный полигон в районе Валегина бора на Вагонке. Место складирования снега будет соответствовать всем условиям для эксплуатации. В этот зимний сезон снег после чистки улиц вывозился на восемь временных площадок в городе. На сегодняшний день содержанием улично-дорожной сети в городе занимаются три подрядчика — МУП «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис», ООО «КапиталСтрой». Чистка дорог от снега производится в круглосуточном режиме с привлечением более 65 рабочих и около 60 единиц спецтехники.