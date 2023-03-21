Кота с огнестрельным ранением нашли в Камышлове

Как рассказали изданию «КП-Екатеринбург» в приюте для травмированных животных «Клякса», где сейчас находится Соломон, выстрел произведен из оружия, для которого необходимо разрешение с последующей регистрацией. Такое не купишь на каждом углу. Кто стрелял в кота – неизвестно.