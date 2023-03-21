Кота с огнестрельным ранением нашли в Камышлове

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Кота по кличке Соломон нашли в подвале и привезли в больницу, где провели хирургическую чистку. Обследование показало, что у него огнестрельное ранение в области подъязычного пространства и шеи. У животного сломаны зубы и челюсть, повреждена слизистая оболочка, нет части языка. Пулю удалось извлечь.
Как рассказали изданию «КП-Екатеринбург» в приюте для травмированных животных «Клякса», где сейчас находится Соломон, выстрел произведен из оружия, для которого необходимо разрешение с последующей регистрацией. Такое не купишь на каждом углу. Кто стрелял в кота – неизвестно.
Животное находится в тяжелом состоянии, ему требуется операция по восстановлению челюсти.