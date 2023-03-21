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Updated Сегодня, 16:39

Михаил Мишустин дал новые названия деревне и поселку в Свердловской области

21 марта 2023, 16:39
Фото: 1MI
Михаил Мишустин подписал указ о присвоении новых названий двум свердловским населенным пунктам: деревне и поселку.

Официальный документ опубликован на сайте правительства России.

Согласно распоряжению, деревне, находящейся в Ачитском районе, было присвоено название Ольховка, а поселку, расположенному в Каменском районе Свердловской области, было дано название Солнечный.

Деревня была основана в 2010 году, а поселок образовался в начале нулевых годов XXI века.

Напомним, в Свердловской области существуют несколько населенных пунктов с необычными названиями: поселок Рассвет, садовое товарищество Простоквашино, село Бараба, поселки Незевай и Теплая гора и так далее.

Простоквашино, Бараба и Незевай. Необычные названия поселков в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Распоряжение#Указ#Поселок#Деревня#Общество#Свердловская область#Новости УрФО
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