Михаил Мишустин дал новые названия деревне и поселку в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Официальный документ опубликован на сайте правительства России.
Согласно распоряжению, деревне, находящейся в Ачитском районе, было присвоено название Ольховка, а поселку, расположенному в Каменском районе Свердловской области, было дано название Солнечный.
Деревня была основана в 2010 году, а поселок образовался в начале нулевых годов XXI века.
Напомним, в Свердловской области существуют несколько населенных пунктов с необычными названиями: поселок Рассвет, садовое товарищество Простоквашино, село Бараба, поселки Незевай и Теплая гора и так далее.