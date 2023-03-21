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Мобильный пункт отбора на службу по контракту появился в Нижнем Тагиле

21 марта 2023, 05:48
Фото: TagilCity.ru
На Театральной площади Нижнего Тагила установлен мобильный пункт отбора контрактников, его режим работы пока не известен.

Вчера, 20 марта, возле кинотеатра «Родина» в Нижнем Тагиле появился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В темное время суток он был закрыт, информация о режиме его работы отсутствовала.

На минувшей неделе активность работы военных комиссариатов освещалась российскими СМИ. Не обошла эта тема и Свердловскую область. Ранее стало известно, что школьники, которым уже исполнилось 18 лет, получили повестки и должны явиться в военкомат для сверки и актуализации данных.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что речь идет о ежегодной практике в работе военкоматов, а не о второй волне мобилизации. Кроме того, некоторые свердловчане получили фальшивые повестки с формулировкой «Для отправки в зону СВО».

Свердловчане заявили о получении повесток «для отправки в зону проведения СВО»
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#Наталья Лушина#Нижний Тагил#Свердловская область#Военные#СВО#Мобилизация#Военкомат#Военная служба#Контрактники#Эксклюзив#Общество
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