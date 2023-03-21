Мобильный пункт отбора на службу по контракту появился в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 05:48
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Вчера, 20 марта, возле кинотеатра «Родина» в Нижнем Тагиле появился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В темное время суток он был закрыт, информация о режиме его работы отсутствовала.
На минувшей неделе активность работы военных комиссариатов освещалась российскими СМИ. Не обошла эта тема и Свердловскую область. Ранее стало известно, что школьники, которым уже исполнилось 18 лет, получили повестки и должны явиться в военкомат для сверки и актуализации данных.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что речь идет о ежегодной практике в работе военкоматов, а не о второй волне мобилизации. Кроме того, некоторые свердловчане получили фальшивые повестки с формулировкой «Для отправки в зону СВО».