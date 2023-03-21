Мобильный пункт отбора на службу по контракту появился в Нижнем Тагиле

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что речь идет о ежегодной практике в работе военкоматов, а не о второй волне мобилизации. Кроме того, некоторые свердловчане получили фальшивые повестки с формулировкой «Для отправки в зону СВО».