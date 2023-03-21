На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг

Экологический скандал вокруг разработки камня рядом с поселком Леневка разгорелся после обращения местных жителей к тагильским депутатам. Активистов возмутила близость предполагаемого карьера к детским лагерям, дачным участкам и санаторию. Несмотря на то, что поселок относится к Горноуральскому округу, депутаты Нижнего Тагила вступили в борьбу за сохранение природы. Активнее всего в «крестовом походе» на «Тагильский щебень», который и планирует разработки, участвуют депутаты, связанные с ЕВРАЗ НТМК. У предприятия в этом есть свои интересы, так как оно является владельцем санатория «Леневка».