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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

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Updated Сегодня, 12:23

На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг

21 марта 2023, 12:21
Фото: TagilCity.ru
Правоохранительные органы составили административный протокол на депутата гордумы Нижнего Тагила Римму Ильину за организацию несанкционированного митинга в поселке Леневка. Об этом TagilCity.ru сообщил источник в полиции.

Митинг, прошедший 16 марта в поселке Леневка под Нижним Тагилом, где компания «Тагильский щебень» планирует начать разработку карьера, оказался несогласованным, а значит незаконным. Организатором мероприятия была признана директор санатория «Леневка», депутат гордумы Римма Ильина. В отношении нее, по данным источника редакции, был составлен протокол об административном нарушении. Ей, как должностному лицу, грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей.

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Получить комментарий по поводу составления протокола от самой Риммы Ильиной TagilCity.ru не удалось. На звонки и сообщения в соцсетях от журналиста она не ответила.   

Экологический скандал вокруг разработки камня рядом с поселком Леневка разгорелся после обращения местных жителей к тагильским депутатам. Активистов возмутила близость предполагаемого карьера к детским лагерям, дачным участкам и санаторию. Несмотря на то, что поселок относится к Горноуральскому округу, депутаты Нижнего Тагила вступили в борьбу за сохранение природы. Активнее всего в «крестовом походе» на «Тагильский щебень», который и планирует разработки, участвуют депутаты, связанные с ЕВРАЗ НТМК. У предприятия в этом есть свои интересы, так как оно является владельцем санатория «Леневка».

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