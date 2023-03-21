На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Митинг, прошедший 16 марта в поселке Леневка под Нижним Тагилом, где компания «Тагильский щебень» планирует начать разработку карьера, оказался несогласованным, а значит незаконным. Организатором мероприятия была признана директор санатория «Леневка», депутат гордумы Римма Ильина. В отношении нее, по данным источника редакции, был составлен протокол об административном нарушении. Ей, как должностному лицу, грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей.
Получить комментарий по поводу составления протокола от самой Риммы Ильиной TagilCity.ru не удалось. На звонки и сообщения в соцсетях от журналиста она не ответила.
Экологический скандал вокруг разработки камня рядом с поселком Леневка разгорелся после обращения местных жителей к тагильским депутатам. Активистов возмутила близость предполагаемого карьера к детским лагерям, дачным участкам и санаторию. Несмотря на то, что поселок относится к Горноуральскому округу, депутаты Нижнего Тагила вступили в борьбу за сохранение природы. Активнее всего в «крестовом походе» на «Тагильский щебень», который и планирует разработки, участвуют депутаты, связанные с ЕВРАЗ НТМК. У предприятия в этом есть свои интересы, так как оно является владельцем санатория «Леневка».