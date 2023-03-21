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Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

Наказаны руководители начальника-взяточника отдела МЧС в Екатеринбурге

21 марта 2023, 17:51
Фото: 1MI
Руководители начальника екатеринбургского отдела МЧС по надзору и профилактике, задержанного сотрудниками ФСБ за взятки, наказаны.

Для назначения наказания в Екатеринбург приезжала проверка из Москвы, пишет Е1.

Задержанный майор МЧС написал явку с повинной и признался в том, что брал взятку в размере 300 тысяч рублей.

Так, сотруднику УСБ, в чьи обязанности входят борьба со взятками коррупцией, был объявлен строгий выговор, а руководитель надзора и профилактики МЧС получил неполное служебное несоответствие.

Напомним, недавно замначальника районной налоговой Челябинска был задержан за получение взятки 250 тысяч рублей в обмен на информацию, которая является налоговой и банковской тайной.

Замначальника районной челябинской налоговой и его отец-посредник отправлены в СИЗО
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#Елизавета Зиборова#Деньги#Проверка#МЧС#Коррупция#Взятка#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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