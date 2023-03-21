Наказаны руководители начальника-взяточника отдела МЧС в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Для назначения наказания в Екатеринбург приезжала проверка из Москвы, пишет Е1.
Задержанный майор МЧС написал явку с повинной и признался в том, что брал взятку в размере 300 тысяч рублей.
Так, сотруднику УСБ, в чьи обязанности входят борьба со взятками коррупцией, был объявлен строгий выговор, а руководитель надзора и профилактики МЧС получил неполное служебное несоответствие.
Напомним, недавно замначальника районной налоговой Челябинска был задержан за получение взятки 250 тысяч рублей в обмен на информацию, которая является налоговой и банковской тайной.