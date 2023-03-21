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Неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами в Екатеринбурге

21 марта 2023, 05:07
Фото: 1MI
Неизвестные стреляли в окна трамвая № 27 в Екатеринбурге на перекрестке Куйбышева — Московская. Инцидент случился 20 марта 2023 года.

Выстрелы были из автомобиля, ехавшего по Московской улице. По словам одной из очевидиц, пострадавших в результате обстрела не было, но движение трамвая было приостановлено сообщили в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Также, по словам пассажирки, в трамвае оказалось разбито одно стекло в трамвайной двери и два в смотровых окнах.

В пресс-службе УВД Екатеринбурга сообщили, что в данный момент подробности происшествия выясняются.

Напомним, в январе 2023 года в Екатеринбурге мужчина возле школы в районе Широкой речки воспроизвел холостой выстрел из травматического пистолета. Сотрудниками полиции была организована проверка по данному инциденту.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Новости УрФО#Трамвай#Стрельба#Происшествия
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