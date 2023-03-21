Неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Выстрелы были из автомобиля, ехавшего по Московской улице. По словам одной из очевидиц, пострадавших в результате обстрела не было, но движение трамвая было приостановлено сообщили в telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Также, по словам пассажирки, в трамвае оказалось разбито одно стекло в трамвайной двери и два в смотровых окнах.
В пресс-службе УВД Екатеринбурга сообщили, что в данный момент подробности происшествия выясняются.
Напомним, в январе 2023 года в Екатеринбурге мужчина возле школы в районе Широкой речки воспроизвел холостой выстрел из травматического пистолета. Сотрудниками полиции была организована проверка по данному инциденту.