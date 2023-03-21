Новую школу на 1200 мест планируют построить на Гальянке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания необходимо окончить в течение 28 календарных дней с даты подписания договора. Начальная цена контракта составляет 2,46 миллиона рублей.
На Гальянке в жилом районе «Александровский» II очереди планируется постройка 4-этажного здания школы размером 171×89 метров. Площадь обнесут ограждением длиной 926 метров.
На территории образовательной организации оборудуют площадки для подвижных игр обучающихся начальной и средней школы, а также для проведения линеек. Тысячу квадратных метров займет площадь для тихого отдыха с теневыми навесами и малыми игровыми формами для учащихся основной школы.
Также в школе будут предусмотрены площадки для баскетбола и волейбола, теннисный корт, футбольное поле с совмещенными беговыми дорожками и универсальная площадка для занятий физкультурой.
Подрядчик, который станет победителем аукциона, должен обследовать участок на уровень радиации, провести лабораторные исследования на наличие солей тяжелых металлов, определить токсичность грунта, пробурить для исследований колонковые скважины и провести другие работы.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 28 марта.