Новую школу на 1200 мест планируют построить на Гальянке в Нижнем Тагиле

На территории образовательной организации оборудуют площадки для подвижных игр обучающихся начальной и средней школы, а также для проведения линеек. Тысячу квадратных метров займет площадь для тихого отдыха с теневыми навесами и малыми игровыми формами для учащихся основной школы.