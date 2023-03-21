ОК и «Культура.РФ» запускают аудиокниги к Всемирному дню поэзии

ОК регулярно поддерживают культурные институции. Так, в январе этого года соцсеть и Госфильмофонд России переосмыслили формат диафильмов. Теперь пользователи могут услышать популярные произведения в озвучке звезд и приобщиться к диафильмам в современном формате на сайте проекта ОК «Мы в музей» с виртуальными выставками и аудиогидами по мировым музеям.