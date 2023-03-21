Организатор стихийного митинга на Леневке под Тагилом подставил полицию и участников

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Среди всех постановлений на сайте администрации Горноуральского округа не нашлось ни одного упоминания народного схода в поселке Леневка под Нижним Тагилом. В случае его законности был бы опубликован соответствующий документ с местом, временем публичного мероприятия и примерным количеством человек. И даже тагильские СМИ называют его стихийным, а значит незапланированным (читай — незаконным).
Однако был ли стихийный митинг действительно стихийным? Ведь слишком много людей, и не только из простых жителей, знали о готовящемся мероприятии. На месте, где в Леневке складируют вырубленный лес, собрались примерно 100 человек. На заднем фоне одного из видео заметен автобус, остановки общественного транспорта там нет, вероятно, на нем приехала часть митингующих. Получается, что информация о сходе все же где-то была? Но где, как и кем она распространялась, если не в официальных источниках и соцсетях? Примечательно, что посетили якобы стихийный сход сразу несколько тагильских изданий — «Реальный Тагил», ИА «Все новости», АН «Между строк» и ТК «Телекон».
Не обошлось на мероприятии и без полиции. По информации «Между строк», было около 10 сотрудников ППС и несколько госавтоинспекторов. Последних, кстати, в Нижнем Тагиле, по словам начальника ГИБДД Александра Зверева, дефицит, так как катастрофически не хватает кадров.
Кстати, люди, которых заметили в числе участников несанкционированного митинга, могли получить штраф до 20 тысяч рублей. Получается, организаторы схода этим подставили и протестующих, и полицейских.
На первый взгляд, у митинга в Леневке будто бы нет организатора. Все выглядит или должно было выглядеть так, будто протестующие недовольные люди собрались сами, журналисты узнали о сходе из своих источников, а полицейские приехали на всякий случай.
Однако за спинами людей из тени может проступать градообразующее предприятие, которое через «своих» депутатов и СМИ-партнеров лоббирует интересы по недопущению разработки камня. Невыгодно иметь под боком собственного санатория шумный и пыльный карьер.
По данным TagilCity.ru, в скором времени в Нижнем Тагиле найдется и козел отпущения, которого «назначат» организатором якобы стихийного народного схода. Ведь кому-то все же придется отвечать за незаконное публичное мероприятие.
Поступок этот оставляет лишь один вопрос: почему нельзя было сделать все открыто и законно? Ведь тогда призыв выйти на митинг против экологической несправедливости был бы куда шире. Кроме информационных партнеров ЕВРАЗа его подхватили бы и не только приглашенные СМИ, но и другие — в том числе и TagilCity.ru, который среди прочей экологической повестки также освещает и проблему появления карьера на Леневке.
Однако лоббисты не только не организовали эффективное мероприятие, но и предпочли (безуспешно) остаться в тени, попутно подставив митингующих, а также партнеров из числа правоохранителей, которые должны были по закону еще и штрафовать людей, бьющихся за чистоту Леневки.