Организатор стихийного митинга на Леневке под Тагилом подставил полицию и участников

Однако был ли стихийный митинг действительно стихийным? Ведь слишком много людей, и не только из простых жителей, знали о готовящемся мероприятии. На месте, где в Леневке складируют вырубленный лес, собрались примерно 100 человек. На заднем фоне одного из видео заметен автобус, остановки общественного транспорта там нет, вероятно, на нем приехала часть митингующих. Получается, что информация о сходе все же где-то была? Но где, как и кем она распространялась, если не в официальных источниках и соцсетях? Примечательно, что посетили якобы стихийный сход сразу несколько тагильских изданий — «Реальный Тагил», ИА «Все новости», АН «Между строк» и ТК «Телекон».