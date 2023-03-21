Организация питания школьников Екатеринбурга полностью перейдет в частные руки

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Две муниципальные столовые, обеспечивающие питанием около 30 школ Екатеринбурга, будут выставлены на торги. Они будут переданы в частные руки. Речь идет о столовой № 41, расположенной по ул. Свердлова, 34, и столовой № 11 на ул. Баумана, 25. Это последние предприятия, обеспечивающие школы питанием и находившиеся в ведении муниципальной власти.
Необходимость этой меры вызвана требованиями федерального законодательства, предписывающего, в частности, запрет на деятельность муниципальных предприятий на конкурентных рынках. Данные требования должны быть реализованы к 2024 году. Рынок школьного питания является конкурентным – закупки продуктов здесь ведутся на конкурсной основе.
Кроме того, федеральный закон предписывает обеспечить преференции малому бизнесу, как пояснили в городской администрации издательству «Уралинформбюро».