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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Организация питания школьников Екатеринбурга полностью перейдет в частные руки

21 марта 2023, 11:59
Фото: 1MI
Две столовые в Екатеринбурге, занимающиеся обеспечением школьников питанием, будут выставлены на торги.

Две муниципальные столовые, обеспечивающие питанием около 30 школ Екатеринбурга, будут выставлены на торги. Они будут переданы в частные руки. Речь идет о столовой № 41, расположенной по ул. Свердлова, 34, и столовой № 11 на ул. Баумана, 25. Это последние предприятия, обеспечивающие школы питанием и находившиеся в ведении муниципальной власти.

Необходимость этой меры вызвана требованиями федерального законодательства, предписывающего, в частности, запрет на деятельность муниципальных предприятий на конкурентных рынках. Данные требования должны быть реализованы к 2024 году. Рынок школьного питания является конкурентным – закупки продуктов здесь ведутся на конкурсной основе.

Кроме того, федеральный закон предписывает обеспечить преференции малому бизнесу, как пояснили в городской администрации издательству «Уралинформбюро».

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#Экономика#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Общество#Здоровье#Школьное питание#Школьники#Столовая#Конкуренция#Законодательство
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