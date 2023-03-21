Организация питания школьников Екатеринбурга полностью перейдет в частные руки

Две муниципальные столовые, обеспечивающие питанием около 30 школ Екатеринбурга, будут выставлены на торги. Они будут переданы в частные руки. Речь идет о столовой № 41, расположенной по ул. Свердлова, 34, и столовой № 11 на ул. Баумана, 25. Это последние предприятия, обеспечивающие школы питанием и находившиеся в ведении муниципальной власти.